السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توقيع عقود المعلمين الجدد بشمال سيناء ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم

وكيل تعليم شمال سيناء
وكيل تعليم شمال سيناء

قام حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، بتوقيع عقود المعلّمين الجدد ضمن مسابقة 30 ألف معلّم، إلى جانب إنهاء إجراءات التظلّمات وتطبيق نسبة الـ5% المقرّرة قانونيًا.

توقيع عقود المعلّمين الجدد بشمال سيناء ضمن مسابقة الـ30 ألف معلّم

جاء ذلك عقب اجتياز المعلّمين للمراحل التدريبية التي نظّمها جهاز التنظيم والإدارة والأكاديمية العسكرية، بما يضمن اختيار الكوادر المؤهلة والقادرة على أداء رسالتها التعليمية بكفاءة.

وشملت التخصّصات التي جرى التعاقد عليها: اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الدراسات الاجتماعية – العلوم، وذلك لتلبية احتياجات المدارس وسد العجز في مختلف الإدارات التعليمية.

 

وزيرة التنمية المحلية: لجنة لمتابعة مستوى تقديم الخدمات للمواطنين بالمركز التكنولوجي بجنوب سيناء

وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين بمركز الرعاية في العبور إلى التحقيق

وأكد وكيل الوزارة أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة عمل مستقرة للمعلمين، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاكاديمية العسكرية بمحافظة شمال سيناء بشمال سيناء صحة شمال سيناء شمال سيناء محافظة شمال سيناء وزيرة التنمية المحلية وكيل وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

انخفاض لم تشهده منذ فترة، بشرى عن سعر الفراخ اليوم السبت في مصر

تغييرات أشد من الأعاصير، توفيق عكاشة: تنفيذ مخطط جديد بالمنطقة خلال أسابيع

وزير الخارجية: مصر ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أمنها المائي

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس والقناة الناقلة

استطلاع: 53 % من الإسرائيليين يدعمون خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

أخبار مصر: هل صوتت مصر ضد صلاح في الكرة الذهبية، لحظة وفاة عريس أسوان داخل القاعة، منصب هام لنقيب الممثلين بعد استقالته

خبير تربوي يقدم حلولا عاجلة لمواجهة العنف المدرسي

خدمات

المزيد

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مركز الأزهر للفتوى: السوشيال ميديا تحولت إلى منصات لتطبيع المحرمات وتزيين الفواحش

تفسير رؤية قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والبركة

"شرف الدفاع عن الأوطان" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads