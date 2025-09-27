توقيع عقود المعلمين الجدد بشمال سيناء ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم

قام حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، بتوقيع عقود المعلّمين الجدد ضمن مسابقة 30 ألف معلّم، إلى جانب إنهاء إجراءات التظلّمات وتطبيق نسبة الـ5% المقرّرة قانونيًا.

توقيع عقود المعلّمين الجدد بشمال سيناء ضمن مسابقة الـ30 ألف معلّم

جاء ذلك عقب اجتياز المعلّمين للمراحل التدريبية التي نظّمها جهاز التنظيم والإدارة والأكاديمية العسكرية، بما يضمن اختيار الكوادر المؤهلة والقادرة على أداء رسالتها التعليمية بكفاءة.

وشملت التخصّصات التي جرى التعاقد عليها: اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الدراسات الاجتماعية – العلوم، وذلك لتلبية احتياجات المدارس وسد العجز في مختلف الإدارات التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة عمل مستقرة للمعلمين، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

