الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فتح باب تعديل الترشيح وتسجيل الرغبات للطلاب المتخلفين عن تنسيق جامعة الأزهر

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
ads

صدق  الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تعديل الترشيح للطلاب الراغبين في ذلك، وذلك انطلاقًا من حرصه على مصلحة أبنائه الطلاب المستجدين في العام الدراسي الجديد (2025 - 2026).
 

تسجيل الرغبات للطلاب المتخلفين عن تنسيق جامعة الأزهر 


كما صدق رئيس الجامعة على فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب المستجدين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الفترة السابقة من اليوم وحتى الخميس القادم وذلك في ضوء الضوابط المنظمة لذلك وبمصروفات، وطبقًا لضوابط الحد الأدنى والتوزيع الجغرافي.

 

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية التسجيل باستخدام رقم الجلوس والرقم السري من خلال هذا الرابط.

 

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الطلاب الجدد بالعام الدراسي والعلماء الفائزين ضمن قائمة ستانفورد


وفي وقت سابق هنأ مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، الطلاب  بالعام الدراسي الجديد، مشددًا على الالتزام بمواعيد المحاضرات والاستماع إلى شكاوى الطلاب ومقترحاتهم، وتفعيل المجالس العلمية وتوثيقها بالصور والفيديوهات، وتنظيم حفلات الاستقبال للطلاب وتعريفهم بالجامعة والكليات وأقسامها العلمية.

كما هنأ الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة المشروع الوطني للقراءة؛ وهم: شريف عصام عبد التواب، الطالب بكلية الشريعة والقانون بأسيوط،  وخليل أمين إبراهيم، الطالب بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة، وعمر خالد عبد الفتاح، الطالب بكلية طب الأسنان بالقاهرة، وفاطمة محمد عبد الرحيم، الطالبة بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

كما هنأ المجلس الأساتذة الذين اختيروا ضمن 2٪ من العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم ضمن قائمة ستانفورد.

وقدم المجلسُ التهنئةَ للقيادة السياسية وجموع الشعب المصري بقرب ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، موجهًا الكليات إلى ضرورة عقد الأنشطة والندوات التي تغرس في الطلاب قيم الوطنية وتذكرهم بتضحيات أبطالنا ممن شاركوا في حرب أكتوبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثانوية الأزهرية الدكتور سلامة جمعة داود العام الدراسي الجديد 2025 تنسيق جامعة الازهر جامعة الأزهر رئيس جامعة الأزهر طلاب الثانوية الازهرية مجلس جامعة الازهر

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأزهر عن ظاهرة رفع الطالب صوته على أستاذه: نتيجة لغياب قيم الوقار والأدب

"حفاظًا على سمعتي وسمعة أسرتي"، استقالة مفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر لشئون البنات

كليات وبرامج جديدة، جامعة الأزهر تعلن آخر مستجدات الحصول على شهادات الاعتماد والجودة

الالتزام بمواعيد المحاضرات الأبرز، تعليمات جديدة من مجلس جامعة الأزهر لعمداء الكليات

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين وولفرهامبتون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

المصري يهدد بتجميد النشاط الرياضي والانسحاب من الدوري

برايتون يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف فوزا قاتلا 3-1 في الدوري الإنجليزي

أحمد السقا يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث سير

هل ترتفع أسعار السلع التموينية بعد ارتفاع أسعار الوقود؟ وزير التموين يجيب

بتروجيت يفوز على المصري 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز

الدوري الإيطالي، يوفنتوس يتأخر أمام أتالانتا 0/1 في الشوط الأول

في ذكراه الـ 55، نجل عبد الناصر يروي تفاصيل الساعات الأخيرة بحياة الرئيس

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أشهر الموالد الصوفية في شهر ربيع الثاني

تفسير حلم قراءة آية الكرسي في المنام وعلاقته بالنجاة من مكيدة

شيرين حلمي يوضح مراتب العبادة في "حديث العقل والروح" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads