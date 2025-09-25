"حفاظًا على سمعتي وسمعة أسرتي"، استقالة مفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر لشئون البنات

أعلن الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، تقدمه باستقالته من منصبه، وذلك عقب ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مخالفات في بعض كليات فرع البنات.

استقالة نائب رئيس جامعة الأزهر

وقال خضر في بيان له: "نظرًا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من إساءة لشخصي كنائب لرئيس الجامعة لفرع البنات، ومن افتراءات كاذبة ليس لها أي أساس من الصحة، وحفاظًا على سمعتي وسمعة أسرتي الكريمة، فقد تقدمت باستقالتي اليوم من هذا المنصب"، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّـهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾.

ووجّه نائب رئيس الجامعة المستقيل الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على ثقته الغالية التي أولاه إياها بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لمدة أربع سنوات ثم تجديد الثقة لفترة ثانية، مؤكدًا امتنانه لدعمه المتواصل له طوال فترة عمله. كما قدّم الشكر لنواب رئيس الجامعة، والأمين العام، والأمناء المساعدين، والعمداء، والأساتذة، والموظفين والعاملين.

كما خص بالشكر طالبات جامعة الأزهر فرع البنات قائلًا: "طالما سعيت جاهدًا للارتقاء بفرع البنات لصالحكن، وأتمنى لكن مستقبلًا باهرًا، وأن يحفظكن الله بحفظه"، مؤكدًا أنه كان وما يزال خادمًا لمؤسسة الأزهر الشريف التي يعتز بالانتماء إليها.

وختم خضر بيانه بالدعاء بأن يحفظ الله الأزهر الشريف وشيخه الجليل، متمنيًا مزيدًا من التطوير لهذه المؤسسة العريقة.

