كليات وبرامج جديدة، جامعة الأزهر تعلن آخر مستجدات الحصول على شهادات الاعتماد والجودة

قدم مجلس جامعة الأزهر الشريف اليوم خلال اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى الكليات والبرامج التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وهي على النحو الآتي:

مجلس جامعة الأزهر يهنئ كلية الطب للبنين بأسيوط بالاعتماد المؤسسي والكليات الحاصلة على الاعتماد البرامجي

-كلية الطب للبنين بأسيوط، بحصولها على شهادة الاعتماد المؤسسي.



-كلية الهندسة للبنين بالقاهرة، حيث حصلت على الاعتماد البرامجي لبرنامجي: هندسة الأشغال العامة، وبرنامج هندسة الري والهيدروليكا.

-كلية الزراعة للبنين بالقاهرة باعتماد برنامج المحاصيل.

-كلية اللغات والترجمة بالقاهرة، حيث حصلت على الاعتماد البرامجي لخمسة برامج؛ هي: اللغة الفرنسية وآدابها، واللغة الإسبانية وآدابها، واللغة الإنجليزية وآدابها، واللغة الأردية وآدابها، وبرنامج الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية.

-كلية التربية للبنين بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية باعتماد برنامجي الليسانس في الآداب والتربية شعبة علم النفس، وبرنامج المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم.

-كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة باعتماد برنامج رياض الأطفال.

-كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بالأقصر باعتماد برنامجي: أصول الدين، والشريعة الإسلامية.

-كلية البنات الإسلامية بأسيوط باعتماد برامج: الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية.

تعزز المكانة المرموقة التي تتميز بها جامعة الأزهر الشريف





وأكد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، أن هذه الإنجازات التي تتحقق اليوم تلو الآخر تعزز المكانة المرموقة التي تتميز بها جامعة الأزهر الشريف على مدار ما يقرب من (1085) عامًا من العطاء، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز المتميز يُعد دليلًا على التميز الأكاديمي، والالتزام بمعايير الجودة والاعتماد، وهو خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في مخرجات التعليم الأزهري على المستويين: المحلي، والدولي.

