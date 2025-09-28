الأحد 28 سبتمبر 2025
خلال ساعات، نظر محاكمة 4 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي

محكمة، فيتو
تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر اليوم الأحد، جلسة محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 83 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

وجاء في أمر الإحالة، أنه في  الفترة من عام 2015 وحتى 9 مايو 2022، تولي المتهمون قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسوا وتولوا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

غدا، محاكمة 4 متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي

