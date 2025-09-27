الأحد 28 سبتمبر 2025
غدا، نظر دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة بناته

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد

تنظر غدا الأحد، محكمة الأسرة بالنزهة، الدعوى المقامة من لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، والتي يطالب فيها بضم حضانة بناته من طليقته، بعد تجاوزهن السن القانونية للحضانة.

واستند إبراهيم سعيد في الدعوى التي حملت رقم 2936 لسنة 2025، على أن بناته تجاوزن سن 21 سنة، وهو ما يسقط حق الحضانة عن الأم وفقا للقانون، ويتيح للأب التقدم بطلب لضمهن إلى حضانته.

وكان إبراهيم سعيد مدافع النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، قد أثار حالة من الجدل وذلك بعد خروجه في فيديو اشتكى منه من معاملة أبنائه وتسببهم في دخوله السجن خلال الفترة الماضية، مطالبًا دار الإفتاء بتوضيح موقف الشرع من التعامل معهم.

من جانبه علّق الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، على ما تم تداوله مؤخرًا من تصريحات إبراهيم سعيد، وتعبيره عن ألمه من موقف أبنائه تجاهه، مؤكدًا أن هذه المواقف المؤلمة تتطلب الصبر والحكمة من الطرفين.

وقال الشيخ أحمد: "الإسلام دين الرحمة والتكافل، وقد أمر ببر الوالدين والإحسان إليهم، وحرّم العقوق بكل أشكاله، وجعل صلة الرحم من أعظم القربات إلى الله تعالى، حتى في حالة الخلاف أو التقصير". 

