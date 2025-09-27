أثناء تكريم أبناء العاملين، علام يعلن إنشاء نادي نقابة المحامين بشمال أسيوط

شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين، والزملاء حملة الماجستير والدكتوراه بنقابة شمال أسيوط، وذلك بحضور الدكتور دويب حسين، عميد كلية الحقوق جامعة أسيوط.

تكريم أبناء محامين أسيوط

وعبّر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده في محافظة أسيوط، وبحضوره احتفالية تكريم أبناء المحامين المتفوقين، مهنئًا أولياء الأمور بما حققه أبناؤهم من إنجازات، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية.

وأكد «علام» أن حصول عدد من المحامين والمحاميات على درجتي الماجستير والدكتوراه يعكس قيمة النقابة ومكانتها، مشددًا على أن هذا التفوق يشكل نواة لجيل جديد قادر على قيادة المستقبل، مقدمًا التحية لكل أب وأم بذلوا الجهد حتى يجنوا ثمار تفوق أبنائهم.

نادي محامين شمال أسيوط

وزف نقيب المحامين بشرى بإعلانه اتخاذ خطوات جادة لإنشاء نادي محامي شمال أسيوط، كما سيتم استئناف أعمال الإنشاءات في نادي أسيوط الجديدة، كما نعتزم إنشاء مستشفى ومدرسة بأرض المدينة السكنية بأسيوط، لخدمة السادة المحامين.

حضر الاحتفالية محمد الكسار وكيل النقابة، ومحمد كركاب، ومحمد فزاع، والسيد جابر، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومحمد الجاحر وأحمد البدراوي نقيبا شمال وجنوب أسيوط، وأعضاء مجلس النقابتين الفرعيتين.

