خصم 10% من المصروفات لأبناء المحامين في كافة كليات جامعة بدر بأسيوط

وقع عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، بروتوكول تعاون مع الدكتور مصطفى محمد كمال، رئيس جامعة بدر بأسيوط، وذلك بحضور الدكتور عصام زناتي، نائب رئيس جامعة بدر بأسيوط لشؤون التعليم والطلاب، وعميد كلية القانون، ومحمد كمال الجاحر نقيب محامي شمال أسيوط، وأحمد البدراوي نقيب محامي جنوب أسيوط.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون في المجالات القانونية والثقافية ذات الاهتمام المشترك بين نقابة المحامين وجامعة بدر بأسيوط، بما يسهم في دعم العمل الأكاديمي والمهني، وفقًا للقوانين واللوائح السارية.

ويتضمن البروتوكول تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية مشتركة، إلى جانب التعاون في إجراء البحوث والدراسات وإعداد أوراق العمل ونشرها في المجلات والدوريات العلمية أو عبر الوسائط الإلكترونية المناسبة، مع مراعاة سرية تداول المعلومات والوثائق.

كما يشمل البروتوكول التعاون في إنتاج وتطوير المحتوى العلمي والفكري، وتبادل الوثائق والدعوات لحضور الأنشطة العلمية والثقافية، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة السادة المحامين في إلقاء المحاضرات وتصحيح أوراق الإجابة وأعمال اللجان والمجالس داخل الجامعة.

وينص البروتوكول أيضًا على إشراف نقابة المحامين على التدريب العملي لطلاب كلية القانون، وتوفير فرص الاستفادة لأبناء أعضاء النقابة من خلال منح خصم 10% على المصروفات الدراسية المعلنة في كلية القانون، ومثلها في جميع كليات الجامعة.

ويدخل البروتوكول حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ توقيعه، ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا، مع منح الطرفين حق الإلغاء وفق ضوابط الإخطار المسبق.

