الرمان والبطاطا يتصدران الصادرات الزراعية المصرية خلال أسبوع

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريرا عن عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة خلال الأسبوع الماضي.

وبلغت الرسائل المصدرة 3610 رسالة غذائية بنحو 165 ألف طن، صادرة عن 1333 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 650 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، دقيق ومنتجات من الحبوب، ثمار وفواكه، مولاس _ عسل أسود ومنتجات غذائية متنوعة.

وتفصيلًا، جاءت صادرات البطاطا الحلوة في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي أيضًا بواقع 12 ألف طن، تلتها الفاصولياء بأنواعها والبطاطس بإجمالي 5 آلاف طن لكل منهما، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 35 صنفًا بنحو 30 ألف طن.



في حين تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 8 آلاف طن، تلته المانجو بنحو 6 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 30 صنفًا بإجمالي 22 ألف طن.



وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السعودية، السودان، اليمن والمغرب ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 177 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 570 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 555 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بإجمالي 440 رسالة.



وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 940 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 2160 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 430 ألف طن، مستوردة من قِبل 920 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، فول الصويا وزيوت متنوعة، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، أمريكا وإندونيسيا من بين إجمالي 75 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 653 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بـــ 371 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ 330 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1290 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 365 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 80 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 81 مستورد خلال نفس الفترة.

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 46 منتج مكمل غذائي وفحص 402 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 17 شهادة بيع حر، كما نفّذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية واعتمدت 17 شركة عاملة في هذا القطاع.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 41 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح و19 زيارة لمضارب الأرز.

