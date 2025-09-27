محسن محيي الدين يكشف كواليس علاقته بالمخرج يوسف شاهين

قال الفنان محسن محيي الدين: إن التصوير دون اكتمال السيناريو يمثل تحديا كبيرا للفنان، مضيفًا: "لما نعمل أول 5 حلقات ومايكونش الورق كامل لسه، فده بيكون صعب علشان الشخصية مكانتش باينة تحولاتها".

وتحدث خلال استضافته عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان مني عبدالغني وإيمان عز الدين عن كواليس عمله مع المخرج العالمي يوسف شاهين، مشيرًا إلى تجربة فيلم "إسكندرية ليه" حيث جسد شخصية شاهين نفسه، مؤكدًا: "كنت بتناقش معاه وكنت بديه اللي هو عايزه بس بطريقتي".

فيلم حدوتة مصرية

وأضاف الفنان محسن محيي الدين: "في فيلم حدوتة مصرية مكنش بيسيطر عليا خالص، وكان بيحاول يطلع موهبته فيا"، مؤكدًا أن التعاون مع يوسف شاهين منحه مساحة كبيرة للتعبير عن موهبته وإبراز قدراته التمثيلية بطريقته الخاصة.

