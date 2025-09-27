نائب يكشف السيناريو المتوقع لمجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية

أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية، التي أعادها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس النواب، تستهدف تحقيق مصلحة المواطن وضمان حقوقه كاملة، مشيرًا إلى أن القانون سيتم إقراره خلال الدور الانعقادي السادس للمجلس.

الاهتمام بمخرجات الحوار الوطني

وقال نصر الدين، إن قرار الرئيس السيسي بإعادة القانون يعكس الاهتمام بمخرجات الحوار الوطني، الذي وصفه الرئيس بأنه "الشعاع الذي يوصلنا لكل ما نريده".

إعادة صياغة بعض قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح النائب أن السيناريو المتوقع لعمل مجلس النواب سيركز أولًا على إعادة الصياغة لبعض البنود غير الواضحة، مؤكدًا أن القانون في مجمله جيدًا وخاليا من أي سلبية أو عيبًا، لكن هناك بنودًا محدودة تحتاج تعديل، من أجل حماية كرامة المواطن وأمواله وضمان حصوله على حقه كاملًا دون انتقاص.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “ولاد البلد” الذي يقدمه محمد قاسم بقناة “الشمس 2”: "أنا أعتقد أن ده هتبقى نموذج.. لما يكون عندي رئيس دولة بيحب شعبه وحريص عليه ومؤمن أن القانون هو الفيصل بين كل الناس والسلطات، نتمنى أن يدوم هذا الأسلوب".

مصلحة المواطن العادي في قانون الإجراءات الجنائية

ووجّه نصر الدين رسالة لزملائه النواب قائلًا: "مش عيب إن إحنا نعدل فيه.. مش عشان حاجة، ده عشان مصلحة الناس". مشددًا على أن البنود المطلوب تعديلها لا ترتبط بمركز رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو أي وزير، وإنما تتعلق بشكل مباشر بمصلحة المواطن العادي.

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات المرتقبة ستكون في صالح جميع المواطنين، معربًا عن ثقته في نواب الشعب الذين هم في الأساس اختيار الشعب.

