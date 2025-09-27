السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نائب يكشف السيناريو المتوقع لمجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية، التي أعادها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس النواب، تستهدف تحقيق مصلحة المواطن وضمان حقوقه كاملة، مشيرًا إلى أن القانون سيتم إقراره خلال الدور الانعقادي السادس للمجلس.

 

الاهتمام بمخرجات الحوار الوطني

وقال نصر الدين، إن قرار الرئيس السيسي بإعادة القانون يعكس الاهتمام بمخرجات الحوار الوطني، الذي وصفه الرئيس بأنه "الشعاع الذي يوصلنا لكل ما نريده".

 

إعادة صياغة بعض قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح النائب أن السيناريو المتوقع لعمل مجلس النواب سيركز أولًا على إعادة الصياغة لبعض البنود غير الواضحة، مؤكدًا أن القانون في مجمله جيدًا وخاليا من أي سلبية أو عيبًا، لكن هناك بنودًا محدودة تحتاج تعديل، من أجل حماية كرامة المواطن وأمواله وضمان حصوله على حقه كاملًا دون انتقاص.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “ولاد البلد” الذي يقدمه محمد قاسم بقناة “الشمس 2”: "أنا أعتقد أن ده هتبقى نموذج.. لما يكون عندي رئيس دولة بيحب شعبه وحريص عليه ومؤمن أن القانون هو الفيصل بين كل الناس والسلطات، نتمنى أن يدوم هذا الأسلوب".

 

مصلحة المواطن العادي في قانون الإجراءات الجنائية 

ووجّه نصر الدين رسالة لزملائه النواب قائلًا: "مش عيب إن إحنا نعدل فيه.. مش عشان حاجة، ده عشان مصلحة الناس". مشددًا على أن البنود المطلوب تعديلها لا ترتبط بمركز رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو أي وزير، وإنما تتعلق بشكل مباشر بمصلحة المواطن العادي.

واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات المرتقبة ستكون في صالح جميع المواطنين، معربًا عن ثقته في نواب الشعب الذين هم في الأساس اختيار الشعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مجلس الشيوخ السيسي الحوار الوطنى

مواد متعلقة

وزير الشئون النيابية: السيسي مُنحاز لمزيد من الحريات بقانون الإجراءات الجنائية

توجيه يحدث للمرة الثانية في عهد السيسي.. الرئيس يرد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية.. والبرلمان: أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية

أول تعليق من الحكومة على رد السيسي لـ قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

النيابة الإدارية تكشف مفاجآت صادمة عن مصنع المحلة المحترق وتتخذ ٣ قرارات هامة

بعد زيادة منسوب النيل، باحث يكشف سر تفريغ إثيوبيا لسد النهضة وموعد نهاية التدفقات

تشكيل المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

اشتعال النيران في عقار بشارع الحميدي ببورسعيد (فيديو وصور)

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

"أنا مظلوم"، حمو بيكا يصرخ خلال جلسة الاستئناف على حكم حبسه

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل مقتل السحرة ونجاة بني إسرائيل من قبضة فرعون

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل مقتل السحرة ونجاة بني إسرائيل من قبضة فرعون

عالم أزهري: أبو بكر الصديق وحد الأمة بـ17 جيشًا بعد وفاة النبي

أحمد كريمة يوضح معيار القرب من النبي يوم القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads