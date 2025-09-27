موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

تأهل فريق إيجل نوار البوروندي، لمواجهة الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله مع أساس الجيبوتي 1/1 في إياب الدور التمهيدي للبطولة.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا

ومن المنتظر أن يحل الأهلي ضيفًا على إيجل نوار في مباراة الذهاب بدور الـ32 في أحد أيام 17 و18 و19 أكتوبر، قبل أن يستضيف مباراة الإياب في القاهرة أحد 24 و25 و26 من الشهر ذاته لتحديد المتأهل إلى دور المجموعات.

يذكر أن مباراة الذهاب بين إيجل نوار البوروندي وأساس الجيبوتي، انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن تنتهي مباراة الإياب بالتعادل 1/1 بعدما سجل نتيروازا سودي هدف أساس الجيبوتي من ركلة جزاء في الشوط الأول، قبل أن يتعادل سوستين نداييكنجوروكيي لاعب إيجل نوار في الدقيقة 64.

وضرب إيجل نوار، مواعدًا مع الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بعد التأهل على حساب أساس الجيبوتي، مستفيدا من تعادله إيابا 1/1 بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

النحاس يستقر على ثلاثي خط وسط الأهلي أمام الزمالك

من ناحية اخرى، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ثلاثي خط الوسط في مباراة الزمالك بعد غد الإثنين.

قالت مصادر ان عماد النحاس سيدفع بالثلاثي محمد علي بن رمضان وأليو ديانج ومروان عطية.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمباراة الزمالك المقرر لها بعد غد الإثنين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.