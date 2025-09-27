السبت 27 سبتمبر 2025
الرئيس التركي يطالب بمحاكمة نتنياهو

اردوغان،فيتو
اردوغان،فيتو

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه ما لم يتم إيقاف إسرائيل ستظل إرادة إقامة دولة فلسطين ناقصة، ويجب محاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته. 

وقبل وقت سابق أردوغان: أؤيد رؤية ترامب للسلام العالمي، وهناك إرادة مشتركة لوقف سفك الدماء.

وبحسب وكالة «رويترز» أضاف أردوغان: توصلت لتفاهم مع ترامب بشأن كيفية التوصل لوقف إطلاق النار والسلام الدائم بغزة وفلسطين.

الارتقاء بعلاقات تركيا مع الولايات المتحدة 

وأمس، أكد أردوغان أن أنقرة تسعى إلى الارتقاء بعلاقاتها مع الولايات المتحدة إلى مستوى مختلف، مشيرًا إلى وجود فرصة لمناقشة ملفات عالقة بين الجانبين. 

وأوضح أردوغان خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض، أن القضايا المطروحة للنقاش تشمل ملف طائرات "إف-35" و"إف-16"، لافتًا إلى أن بلاده تأمل في التوصل إلى تفاهمات تخدم المصالح المشتركة.

تطلعات لتعزيز التعاون بين تركيا والولايات المتحدة

وأضاف الرئيس التركي أن المرحلة المقبلة قد تشهد تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية المشتركة لدى أنقرة وواشنطن. 

