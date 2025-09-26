الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أردوغان: أؤيد رؤية ترامب للسلام العالمي وتوصلنا لتفاهم بشأن وقف إطلاق النار بغزة

أردوغان وترامب، فيتو
أردوغان وترامب، فيتو

‎قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: أؤيد رؤية ترامب للسلام العالمي وهناك إرادة مشتركة لوقف سفك الدماء.

وبحسب وكالة «رويترز» أضاف أردوغان: توصلت لتفاهم مع ترامب بشأن كيفية التوصل لوقف إطلاق النار والسلام الدائم بغزة وفلسطين.

 

الارتقاء بعلاقات تركيا مع الولايات المتحدة

وأمس، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تسعى إلى الارتقاء بعلاقاتها مع الولايات المتحدة إلى مستوى مختلف، مشيرًا إلى وجود فرصة لمناقشة ملفات عالقة بين الجانبين.

وأوضح أردوغان خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض، أن القضايا المطروحة للنقاش تشمل ملف طائرات "إف-35" و"إف-16"، لافتًا إلى أن بلاده تأمل في التوصل إلى تفاهمات تخدم المصالح المشتركة.

 

تطلعات لتعزيز التعاون بين تركيا والولايات المتحدة

وأضاف الرئيس التركي أن المرحلة المقبلة قد تشهد تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية المشتركة لدى أنقرة وواشنطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أردوغان الرئيس التركي ترامب فلسطين تركيا

مواد متعلقة

ترامب يصف أردوغان بـ أستاذ التزوير (فيديو)

أردوغان: علاقاتنا مع واشنطن قابلة للتطوير وفرصة لبحث ملف الطائرات

مثمر للغاية، بيان مرتقب من أردوغان بعد اجتماع ترامب مع قادة إسلاميين حول غزة

أردوغان: دول المنطقة عرضة للتهديدات الإسرائيلية الرعناء

الأكثر قراءة

جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و37 مصابًا

لأول مرة منذ أسبوع، انخفاض في أسعار الطماطم اليوم الجمعة بالأسواق

السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ويؤدي صلاة الفجر مع الطلاب

عمر جابر يعود لتشكيل الزمالك الأساسي أمام الأهلي في مباراة القمة

وزير العمل يكلف بإعداد تقرير عاجل بشأن حريق مصنع المحلة

11 قرارا جمهوريًا مهمًا وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار قيادات الدولة

تحذير من ملاحة خليج السويس وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، بنو إسرائيل يعبدون العجل بعد نجاتهم من الغرق

ما حكم قراءة سورتي السجدة والإنسان كل جمعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads