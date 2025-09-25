الخميس 25 سبتمبر 2025
ترامب يصف أردوغان بـ أستاذ التزوير (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس مشهدا من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يصف خلاله ترامب أردوغان بأستاذ في التزوير.

وعندما تم توجيه سؤال إلى ترامب خلال المؤتمر الصحفي بشأن التزوير في الانتخابات، فرد ترامب مشيرا إلى أردوغان: “اسألوه فإنه أدرى شخص بالتزوير”.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تسعى إلى الارتقاء بعلاقاتها مع الولايات المتحدة إلى مستوى مختلف، مشيرًا إلى وجود فرصة لمناقشة ملفات عالقة بين الجانبين.

 

ملفات عسكرية عالقة

وأوضح أردوغان خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض، أن القضايا المطروحة للنقاش تشمل ملف طائرات "إف-35" و"إف-16"، لافتًا إلى أن بلاده تأمل في التوصل إلى تفاهمات تخدم المصالح المشتركة.

تطلعات لتعزيز التعاون بين تركيا والولايات المتحدة

وأضاف الرئيس التركي أن المرحلة المقبلة قد تشهد تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية المشتركة لدى أنقرة وواشنطن.

 

انتقاد الهجمات الإسرائيلية على غزة

في وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول إسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة كان "مثمرًا للغاية".

