معك المال والسلطة ولاتزال وغدًا، رسالة قوية من باسم يوسف لـ إيلون ماسك لكراهيته للعرب

وجه الإعلامي باسم يوسف رسالة قوية للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، صاحب منصة "أكس" تويتر سابقًا، مشيرًا إلى أن ماسك يحاول ترويج شيء واحد، وهو خطابه الشرس ضد المسلمين والعرب، وينشر الكراهية والخوف ضدهم.

إيلون ماسك ينشر خطاب الكراهية ضد المسلمين والعرب

وأكد باسم يوسف أن ما ينشره إيلون ماسك من خطاب كراهية ضد العرب والمسلمين غير صحيح، موضحًا أن ماسك فعل هذا الأمر من قبل عندما روج لعميل الموساد المعروف في بريطانيا تومي روبنسون، ووصفه بأنه يمتلك المال والسلطة لكنه لا يزال "وغدًا".

الإعلامي باسم يوسف، فيتو



وقال باسم يوسف في رسالته القوية التي وجهها لـ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك: "إيلون ماسك مالك هذه المنصة كان يدفع ويروج لشيء واحد فقط: خطاب شرس معادٍ للمسلمين والعرب، ويعيد تغريد أي حساب ينشر الكراهية والخوف ضدهم حتى لو كان ما ينشرونه غير صحيح. لقد فعل ذلك من قبل عندما روّج لتومي روبنسون وعميل الموساد المعروف في بريطانيا".

وتابع باسم يوسف رسالته لإيلون ماسك: "وهو يفعل ذلك الآن. تغريدة تلو الأخرى، لا شيء غير ذلك. يمكنك أن تكون أغنى رجل في العالم، لكنك أغنى عبد في العالم. ما الهدف من امتلاك كل هذا المال والسلطة وما زلت وغدًا".

المسلمون والعرب يتهمون إيلون ماسك بإثارة الكراهية

جدير بالذكر أن إيلون ماسك متهم من قبل المسلمين والعرب بأنه دائمًا ما يثير خطاب الكراهية ضدهم، ففي 2022، أثار الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة "أكس"، غضب المسلمين في الولايات المتحدة لنشره صورة تعبيرية عبر حسابه تحتوي على عدد من الرموز لأفكار تسعى إلى ما وصفه بـ "غسل الأدمغة".



وتلك الصورة شاركها ماسك وعلق عليها قائلًا: "أنا لست مغسول الدماغ"، وكانت الصورة تحتوي على ألوان أعلام الحركات المثلية، والنجمة التي ترمز للأيديولوجية الشيوعية، والهلال الذي يرمز للإسلام.

وبمجرد نشر التغريدة المثيرة للجدل، أعلن مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية "كير" عن رفضه لتغريدة ماسك واعتبره "إسلاموفوبيا أو معاديًا للإسلام"، حيث رد المجلس الإسلامي الأمريكي على رسالة ماسك، قائلًا: "إيلون ماسك، يمكننا تقبل المزاح، لكن الإسلام لا يساوي الشيوعية، ولا يهدف لغسل الأدمغة".

كما اتهمت منظمة العفو الدولية منصة "إكس" بخلق أرضية خصبة لنشر روايات خاطئة ومحتوى ضار أسهم في تصاعد العنف العنصري ضد المسلمين والمهاجرين بالمملكة المتحدة.

وأوضحت المنظمة أن اختيارات التصميم والسياسات التي تبنتها المنصة خلقت بيئة خصبة لانتشار الخطاب المحرض على الكراهية.

وأكدت منظمة العفو الدولية إلى أن خوارزميات المنصة، التي تدير صفحة "من أجلك" وتحدد ترتيب المحتوى للمستخدمين، تعطي أولوية للمنشورات المثيرة للجدل، من دون توفير ضمانات كافية للحد من الأضرار، وهو ما أدى إلى تفاقم المخاطر وسط موجة من العنف العنصري ضد المسلمين والمهاجرين في مدن بريطانية عدة خلال العام الماضي، ولا تزال هذه المخاطر قائمة حتى اليوم، وفقًا للمنظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.