السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تفاصيل عودة باسم يوسف إلى مصر

باسم يوسف، فيتو
باسم يوسف، فيتو

كشفت مصادر مطلعة أن عودة باسم يوسف للإعلام المصري حسمت بشكل نهائي، وأن الظهور الأول له سوف يكون في السابع من أكتوبر المقبل.

وبحسب المصادر فإن إطلالة باسم يوسف الأولى سوف تكون عبر شبكة قنوات ON  من خلال برنامج “كلمة أخيرة، حيث يستضيفه الإعلامي أحمد سالم في برنامجه كلمة أخيرة في سلسلة متلصلة عن القضية الفلسطينية.
وتنطلق هذه السلسلة ابتداءً من ٧ أكتوبر ٢٠٢٥، تزامنا مع الذكرى الثانية لطوفان الأقصى، في ظهور مرتقب لباسم يوسف إلى جمهوره المصري والعربي بعد عشر سنوات قضاها في الولايات المتحدة.

وخلال هذه اللقاءات الحصرية، يفتح باسم يوسف قلبه ليحكي تفاصيل رحلته الشخصية وتطوره المهني في الغرب، مع قصص و حكايات من خلف الكواليس تحكى لاول مرة عن ظهوره الإعلامي المكثف في الاونة الأخيرة.

كان باسم يوسف لفت الأنظار مؤخرا في الإعلام الغربي علي خلفية موقفه الجاد والمدروس في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسم يوسف القضية الفلسطينية طوفان الأقصى

الأكثر قراءة

الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

انخفاض لم تشهده منذ فترة، بشرى عن سعر الفراخ اليوم السبت في مصر

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

لحمايته، طائرة تركية تواصل التحليق فوق أسطول الصمود المتجه إلى غزة

الوزير الفاشل

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، فضل إنفاق الزوجة على الزوج والأولاد

مركز الأزهر للفتوى: السوشيال ميديا تحولت إلى منصات لتطبيع المحرمات وتزيين الفواحش

تفسير رؤية قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads