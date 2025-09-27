تفاصيل عودة باسم يوسف إلى مصر

كشفت مصادر مطلعة أن عودة باسم يوسف للإعلام المصري حسمت بشكل نهائي، وأن الظهور الأول له سوف يكون في السابع من أكتوبر المقبل.

وبحسب المصادر فإن إطلالة باسم يوسف الأولى سوف تكون عبر شبكة قنوات ON من خلال برنامج “كلمة أخيرة، حيث يستضيفه الإعلامي أحمد سالم في برنامجه كلمة أخيرة في سلسلة متلصلة عن القضية الفلسطينية.

وتنطلق هذه السلسلة ابتداءً من ٧ أكتوبر ٢٠٢٥، تزامنا مع الذكرى الثانية لطوفان الأقصى، في ظهور مرتقب لباسم يوسف إلى جمهوره المصري والعربي بعد عشر سنوات قضاها في الولايات المتحدة.

وخلال هذه اللقاءات الحصرية، يفتح باسم يوسف قلبه ليحكي تفاصيل رحلته الشخصية وتطوره المهني في الغرب، مع قصص و حكايات من خلف الكواليس تحكى لاول مرة عن ظهوره الإعلامي المكثف في الاونة الأخيرة.

كان باسم يوسف لفت الأنظار مؤخرا في الإعلام الغربي علي خلفية موقفه الجاد والمدروس في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

