بسبب توزيع الطعام، مشاجرة في "حنة" بالدقهلية تنتهي بإطلاق نار وإصابة أحد أقارب العروس

تحولت أجواء الفرح في قرية ميت عاصم التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، إلى مشهد من الفوضى والعنف، بعد أن نشبت مشاجرة بين عائلتي العروس والعريس، خلال حفل "الحنة"، بسبب خلاف على توزيع الطعام.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا بوقوع مشاجرة داخل قاعة أفراح بقرية ميت الخولي مؤمن، عقب اعتراض شقيق العريس على طريقة توزيع "ساندوتشات الكفتة"، مما أدى إلى مشادة كلامية بينه وبين أهل العروس، تطورت لاحقًا إلى اشتباك تسبب في فض الحفل.

وتوجه شقيق العريس عقب المشاجرة إلى منزل العروس بقرية ميت عاصم، حاملًا بندقية خرطوش، وأطلق عدة أعيرة نارية، أسفرت عن إصابة عم العروس، ويدعى "فتحي ع. ال"، 45 عامًا، بعدة طلقات متفرقة في أنحاء متفرقة من جسده.

وتم نقل المصاب في حالة حرجة إلى مستشفى منية النصر المركزي، ومنه إلى مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج، بينما تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الواقعة، فيما سادت حالة من الاستياء بين أهالي القرية بسبب ما وصفوه بـ"تحول الأفراح إلى ساحات عنف نتيجة خلافات بسيطة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.