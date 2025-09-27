السبت 27 سبتمبر 2025
اقتصاد

358.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 وصل إجمالي قيمة التداول بالبورصة  خلال تعاملات الأسبوع إلى 358.9 مليار جنيه  فى حين بلغت كمية التداول نحو 8.031 مليون ورقة منفذة على 487 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 395.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 11.550 مليون ورقة منفذة على 550 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 6.04 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 93.96 % خلال الأسبوع. 

تعاملات نهاية الأسبوع

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.525 تريليون جنيه. 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 35671 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 43893 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 16035 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3907 نقاط.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 10755 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 14260 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3549 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 37 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.530 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 35949 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 44188 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 16160 نقطة، وقفز  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 3902 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10623 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 14144 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 3544 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

وكانت قد تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.493 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 35328 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 43552 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 15881 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3836 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 10501 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 13978 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3488 نقطة.

