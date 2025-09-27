شيرين حلمي في أولى حلقات "حديث العقل والروح": علينا أن نفخر بأن جدنا كان نبيًا في الجنة

قال الدكتور شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، إن الإنسان لا بد أن يدرك مكانته ودوره في الحياة باعتباره امتدادًا لجذور عريقة، مؤكدًا أن "جدنا الأول كان نبيًا في الجنة، ومن الواجب أن نفخر بذلك"، مشددًا على أن الفخر بالانتماء للأسرة والاسم يجب أن يكون مقرونًا دائمًا بقيمة روحية وأخلاقية.

برنامج حديث العقل والروح الذي يقدمه عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

جاء ذلك خلال أولى حلقات برنامج حديث العقل والروح الذي يقدمه عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، حيث أوضح أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم ثم خلق حواء من ضلعه ليكملا بعضهما البعض، معتبرًا أن العلاقة الزوجية تقوم على "السكن والمودة والرحمة والحب"، وليست سيادة أحد الطرفين على الآخر.

الدكتور شيرين حلمي: قصة آدم وحواء تحمل الكثير من الدلالات

وأضاف “حلمي” أن قصة آدم وحواء تحمل الكثير من الدلالات، فحينما أكلا من الشجرة بدت لهما سوءاتهما وتغيرت حالهما، مبينًا أن ذلك التحول كشف عن البعد الروحي الذي يميز الإنسان، حيث كان في الجنة يعيش بلا جوع ولا عري ولا نقص، حتى الزمان نفسه لم يكن مخلوقًا بعد.

وأشار إلى أن الآية الكريمة "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية" تكشف أن العودة الحقيقية مرتبطة بالروح مباشرة لا بالجسد، مؤكدًا أن الإنسان مطالب دائمًا بالعودة إلى حالة الروح الصافية والارتقاء بها من خلال المحبة والإيثار، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة فاركو أن التساؤل الأهم الذي يجب أن يطرحه كل إنسان على نفسه هو: "ما هي الدنيا وما المفروض أن نعمل فيها وكيف نستمتع بها بما يوصلنا إلى رضا الله؟"، مؤكدًا أن هذه التساؤلات ستشكل محور الحلقات الثلاثين المقبلة من برنامج حديث العقل والروح.

