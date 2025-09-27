رئيس الإنجيلية: التوبة الحقيقية هي تغيير في الاتجاه وعودة إلى الله

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في اللقاء الروحي الذي نظمه مجمع القاهرة الإنجيلي برئاسة الدكتور القس نادي لبيب، بالتعاون مع فريق "الحياة الأفضل" بقيادة ماجد عادل.

حضر الحفل الدكتور القس نادي لبيب، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام للمؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، إلى جانب عدد من قيادات السنودس، وبحضور جماهيري كبير تجاوز الآلاف من أبناء الكنيسة الإنجيلية.

وقدّم فريق "الحياة الأفضل" باقة متنوعة من الترانيم الروحية والتسبيح التي أضفت أجواء روحية عميقة من الفرح والعبادة.

وفي كلمته، وجّه الدكتور القس أندريه زكي تحية تقدير إلى مجمع القاهرة الإنجيلي برئاسة الدكتور القس نادي لبيب، مشيدًا بما يقدمه من جهد ونشاط كبير في خدمة كنائس القاهرة.

كما أثنى على إبداع فريق "الحياة الأفضل" وخدمتهم الروحية، مثمنًا دورهم في تجديد الحياة الروحية وإيصال رسالة السيد المسيح بالموسيقى والترنيمة.

وتحدث رئيس الطائفة عن قصة الابن الضال، مؤكدًا أن "التوبة الحقيقية هي تغيير في الاتجاه وعودة إلى الله، كما قال الابن: أقوم وأرجع إلى أبي"، مضيفا: "نحن في أمسّ الحاجة أن نعود جميعًا إلى الله، إلى حضنه وقبوله غير المشروط، فالله ينتظرنا دائمًا بفرح واستعداد للمصالحة."

وأشار الدكتور القس أندريه زكي إلى أن قصة الابن الضال تمثل رحلة من البُعد إلى القرب، ومن الانكسار إلى الحياة الجديدة، لافتًا إلى أن الإنسان حين يقرر العودة إلى الله يختبر الحرية والغفران والفرح الحقيقي.

وقال: "كما عاد الابن إلى بيت أبيه بدموع وتوبة صادقة، نصلي أن تكون حياتنا اليومية قرارًا دائمًا بالرجوع إلى الله."

واختتم كلمته بدعوة روحية قائلًا: "فلنصلِّ أن تكون قلوبنا دائمًا مفتوحة لعمل الله، وأن نعيش حياة التوبة كمسيرة مستمرة نحو النور."

