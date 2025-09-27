جامعة القاهرة: منح دراسية كاملة لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

اجتماع مجلس جامعة القاهرة

وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس جامعة القاهرة التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقيادات ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري ولأبطال حرب أكتوبر من أبناء جامعة القاهرة بمناسبة الاحتفال بالذكري 52 لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد على ثقة المجتمع الجامعي في كفاءة الدولة المصرية وقدرتها على حماية أمنها القومي ومواجهة أي محاولات للنيل من مقدراتها، وأن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر ستظل فخرًا واعتزازًا لكل المصريين، ورمزا للعزة والكرامة لبطولات وطنية سطرت فيها القوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم ملحمة العبور والنصر.

أساتذة جامعة القاهرة ضمن أفضل 2% من العلماء في العالم

وتوجه مجلس الجامعة بالتهنئة لعلماء جامعة القاهرة المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا بالاستشهادات العلمية على مستوى العالم.

كما أشاد المجلس باحتفاظ الجامعة بتواجدها ضمن أفضل 500 جامعة بالتصنيف الصيني (ARWU) شنغهاي لعام 2025، واستمرار تصدرها للجامعات المصرية، فضلا عن الإشادة باختيارها ضمن أفضل الجامعات العالمية أداء في الاستدامة، والاعلان عن ذلك من خلال توثيق مؤشر الحرم الجامعي المستدام (SCI) لهذا الاختيار ضمن أحدث إصداراته.

اجتماع مجلس جامعة القاهرة

واستعرض المجلس تطورات إبراز الهوية البصرية للحرم الجامعي وما تم انجازه في هذا الملف المهم، وموقف التحضيرات الجارية لمؤتمر الجامعة للذكاء الاصطناعي المقرر انعقاده يومي 18و19 أكتوبر المقبل.

كما استعرض المجلس مشاركة وفد جامعة القاهرة في فعاليات المعرض الدولي للتعليم العالي في نسخته الخامسة والثلاثين، والذي أقيم بمدينة جوتنبرج بدولة السويد بتنظيم من الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي، وما اسفرت عنه هذه المشاركة من عقد لقاءات مع 45 جامعة ومؤسسة تعليمية والترتيب لأوجه تعاون أكاديمي وبحثي مع عدد منها.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور محمد محسن العطار لتعيينه قائما بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، على ضوء موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الواردة بكتاب أمين مجلس الجامعات الأهلية.

كما قدم المجلس التهنئة لكل من: الدكتور هيثم حمزة لصدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتورة جيرالدين أحمد لصدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدًا لكلية طب الأسنان.

ترتيبات انطلاق الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة

وناقش مجلس جامعة القاهرة ترتيبات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الجديد 2025/2026، والتأكيد على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في التواجد بقاعات الدرس منذ اليوم الأول في الدراسة، ومتابعة حضور الطلاب للمحاضرات والتدريبات العملية، والتأكيد على المتابعة الدورية لتوافر لوجستيات العملية التعليمية طوال أيام الدراسة، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع الطلاب، وتنفيذ الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والعلمية بمختلف مقرات جامعة القاهرة.

اجتماع مجلس جامعة القاهرة

إنشاء فرع لجامعة القاهرة بالرياض

ووافق مجلس الجامعة على استكمال إجراءات إنشاء فرع جامعة القاهرة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، واتخاذ ما يلزم نحو متابعة استيفاء الموافقات اللازمة من اللجنة المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كذلك وافق المجلس، على بروتوكول التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة القاهرة الأهلية، ومذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة والأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحث ببروكسيل بالمملكة البلجيكية، واتفاقية تعاون بين جامعة القاهرة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وذلك للتعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والتنمية المستدامة وريادة الأعمال ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفاعليات العلمية.

كما وافق المجلس أيضًا على التعديلات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على اتفاقية التعاون بين كلية الآداب وجامعة لورينتال نابولي بإيطاليا، والتعديلات التي أقرها على اتفاقية التعاون المشترك بين كلية الهندسة وجامعة نابولي (فيديركو الثاني) إيطاليا في مجالات التدريس والبحث العلمي وبرامج التدريب، وملحق بروتوكول التعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن تطوير البرامج التعليمية الرقمية عبر المنصة العربية للتعليم والتدريب، وتجديد مذكرة التفاهم بين كلية طب قصر العيني وجامعة جرايسفالد بألمانيا الاتحادية، ومذكرة التفاهم بين كلية الآثار وجامعة هيوستين بأمريكا، وبروتوكول التعاون بين كلية الزراعة، ومؤسسة د. ميرة لإحياء التراث المصري القديم وتنمية المجتمع.

منح دراسية للطلاب الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في المسابقات الرياضية

ووافق المجلس على منح دراسية للطلاب الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في المسابقات الرياضية الرسمية القارية او الدولية، مما يسهم في رفع أسم الجامعة والوطن في المحافل الرياضية الدولية، وتقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لهم ولزملائهم على الاستمرار في التفوق الرياضي، بما يعكس الدور الريادي للجامعة في دعم الرياضة المصرية.

كما وجه مجلس جامعة القاهرة بتفعيل ما ورد بكتاب أمين المجلس الاعلى للجامعات بشأن طلب البنك المركزي المصري فتح حسابات مصرفية ضمن متطلبات التحاق الطلاب بالجامعات والمعاهد العليا، وتوفير الدعم الفني والتقني اللازم لتفعيله بما يتماشي مع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية نحو التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

اعتماد الموازنة التقديرية لمكافآت النشر الدولي بجامعة القاهرة

ووافق المجلس أيضا على اعتماد الموازنة التقديرية لمكافآت النشر العلمي الدولي للأبحاث المنشورة عن عام 2023 والتي تبلغ 90 مليون جنيه، وكذلك وافق على استحداث جائزتين جديدتين ضمن جوائز جامعة القاهرة باسم جائزة "النشر العلمي المتميز" بقيمة 100 ألف جنيه، وجائزة تأثير الباحث العلمي بمكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه تمنح للسادة المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من منسوبي جامعة القاهرة.

ووافق المجلس على دعم كلية الزراعة بمبلغ 10 ملايين جنيه لتوفير الخامات ومستلزمات التشغيل بالكميات المناسبة للوفاء بتوريدات احتياجات المدن الجامعية، وكذلك دعم مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي) بمبلغ 20 مليون جنيه لاستكمال مرتبات العاملين خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2025، ودعم مستشفي الطلبة بمبلغ 10 ملايين جنيه لتلبية الالتزامات الخاصة بالمستشفى من أدوية ومستلزمات طبية وكيماويات لتقديم الخدمة الطبية.

ضوابط المنح الدراسية بالعام الدراسي الجديد بجامعة القاهرة

وقد أكد المجلس على ضوابط المنح الدراسية للطلاب للعام الجامعي 2025/2026، والتي تتضمن المنح الكاملة لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية طبقًا للقوانين المنظمة ولقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات، والمنح المقررة لأبناء الأساتذة والعاملين بالجامعة بنسبة 35%، ومنح أبناء العاملين بالمعاش، والمنح لأبناء ولي الأمر المتوفى في نفس العام الجامعي أو في أعوام سابقة، والحالات الإنسانية والمرضية والأسرية، وأبناء العاملين بالقوات المسلحة والشرطة وأبناء العاملين بوزارة التعليم العالي والصحفيين والإعلاميين، وذلك كله طبقا لتقدير اللجنة المختصة.

كما وافق المجلس، إقرار خصم بنسبة 10% بالنسبة للدبلومات المهنية و15% للدورات التدريبية بالنسبة لأعضاء رابطة خريجي جامعة القاهرة من الراغبين في الالتحاق بهذه الدبلومات أو الدورات التدريبية، وكذلك الموافقة على تقديم كلية الآثار للمنح الجزئية للسادة العاملين بوزارة السياحة والآثار وذلك للعام الدراسي 2025/2026 أسوة بالأعوام الماضية

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على اللائحة الداخلية الموحدة لعدد 5 برامج خاصة متميزة ومستحدثة بنظام الساعات المعتمدة (باللغة الإنجليزية) لمرحلة البكالوريوس بكلية الزراعة بناء على التعديلات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وهي الزراعات المحمية، وسلامة الأغذية، والهندسة الزراعية والنظم الحيوية، والإنتاج الحيواني المستدام، وتربية النبات وتكنولوجيا التقاوي.

