القومي لعلوم الليزر يحصل على الاعتماد المؤسسي من هيئة الجودة

حصل المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى جانب اعتماد برنامجي دكتوراه الفلسفة في علوم الليزر تخصص تطبيقات الليزر الهندسية، وماجستير علوم الليزر تخصص تطبيقات الليزر الهندسية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود إدارة جامعة القاهرة ومعهد الليزر في تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية، ويعكس التزام الجامعة بدورها الرائد في دعم مجالات العلوم المتقدمة والتقنيات الحديثة.

وأضاف سيادته أن اعتماد هذه البرامج يرسخ مكانة الجامعة كبيت خبرة وطني في علوم الليزر وتطبيقاتها، ويدعم توجه الدولة نحو الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة.

استكمال منظومة الاعتماد والجودة بجامعة القاهرة

وأشار عبدالصادق إلى أن الجامعة ماضية في استكمال منظومة الاعتماد وضمان الجودة في مختلف كلياتها ومعاهدها، بما يسهم في تعزيز التنافسية العالمية لخريجيها، متوجها بالشكر لفريق الجودة بالمعهد على ما بذلوه من جهد مخلص وتعاون مثمر، مؤكدا اعتزازه بما تحقق من اعتماد يعكس مكانة المعهد وريادته في مجال علوم الليزر وتطبيقاتها الهندسية والتكنولوجية.

من جانبها، قالت الدكتورة جاله العزب عميد المعهد القومي لعلوم الليزر: إن اعتماد البرامج الجديدة بالمعهد يعد خطوة مهمة تعكس التزام المعهد المستمر بتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي في مجالات تطبيقات الليزر والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكدًة حرص المعهد على إعداد خريجين وباحثين يمتلكون المعرفة والمهارات التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، لافتًة إلى أن اعتماد تلك البرامج سوف يعزز من دور المعهد في خدمة المجتمع والارتقاء بمكانة جامعة القاهرة كمنارة علمية رائدة.

ووجهت عميدة معهد الليزر التهنئة لأساتذة المعهد وقياداته وجهازه الإداري، وفريق الجودة، معبرة عن تقديرها لجهود جميع منتسبى المعهد، وتفانيهم والتزامهم بأعلى المعايير العلمية.

جدير بالذكر أن فريق عمل وحدة ضمان الجودة والفريق التنفيذي التابع لها، يضم أعضاء هيئة التدريس والإداريين الآتي أسماؤهم:

أولًا: إدارة وحدة ضمان الجودة، الدكتورة سعاد أحمد فرغلي الفقي الأستاذ بقسم تطبيقات الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة ومدير وحدة ضمان الجودة ومنسق معيار إدارة الجودة والتطوير، الدكتورة أمنية حمدي عبد الرحمن الأستاذ المساعد بقسم تطبيقات الليزر الهندسية ونائب مدير وحدة الجودة ومنسق معيار التخطيط الاستراتيجي وقائم بأعمال رئيس قسم تطبيقات الليزر الهندسية، ومرفت حنفي توفيق المسئول الإداري بوحدة ضمان الجودة، ومنال محمد نوير سكرتارية وحدة ضمان الجودة.

ثانيًا: الفريق التنفيذي لوحدة ضمان الجودة، الدكتورة عبير محمد صلاح الدين – الأستاذ المساعد بقسم علوم الليزر وتفاعلاته، منسق معيار القيادة والحوكمة، ونائب مدير وحدة التدريب، الدكتور محمود عبد الحميد أحمد – الأستاذ المساعد بقسم تطبيقات الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة، عضو معيار القيادة والحوكمة، الدكتور عصام محمد عبد العليم – الأستاذ بقسم تطبيقات الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة، عضو معيار القيادة والحوكمة، الدكتور مصطفى زيدان – المدرس بقسم تطبيقات الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة، عضو معيار القيادة والحوكمة.

لإضافة للدكتور رامي رمضان البشار – المدرس بقسم تطبيقات الليزر الهندسية، منسق معيار أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، الدكتور جمال محمد الغنام – الأستاذ المساعد بقسم تطبيقات الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة، منسق معيار الجهاز الإداري، الدكتورة دعاء أحمد عبد الفضيل – الأستاذ المساعد بقسم تطبيقات الليزر الطبية، منسق معيار الموارد المالية، الدكتورة رانيا محمد عبد العظيم – المدرس بقسم تطبيقات الليزر الهندسية، منسق معيار المعايير الأكاديمية والبرامج التعليمية، ومنسق زيارة الاعتماد البرامجي، الدكتورة وفاء مصطفى علي – الأستاذ المساعد بقسم علوم الليزر وتفاعلاته، منسق معيار التدريس والتعلم، الدكتورة سمر رضا السيد – الأستاذ المساعد بقسم تطبيقات الليزر الهندسية، نائب مدير مركز تكنولوجيا الليزر، ومنسق معيار الطلاب والخريجين.

ومعهم الدكتورة دعاء يوسف عبد الفتاح – الأستاذ المساعد بقسم تطبيقات الليزر الهندسية، منسق معيار البحث العلمي والأنشطة التعليمية، الدكتور حامد محمود قنديل – الأستاذ المساعد بقسم علوم الليزر وتفاعلاته، منسق معيار الدراسات العليا، الدكتورة إيمان شريف محمود – المدرس بقسم علوم الليزر وتفاعلاته، منسق معيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة، الدكتور يوسف جمال فؤاد – المدرس بقسم تطبيقات الليزر الهندسية، عضو لجنة الاستبيانات، مصطفى محمد عطية – المدرس المساعد بقسم تطبيقات الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة، عضو لجنة الاستبيانات، سوزان محمود بدر الدين – مسئول الكادر العام.

