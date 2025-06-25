الأربعاء 25 يونيو 2025
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اقتصاد

بداية حمراء لتعاملات البورصة اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تراجعت  مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء. 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% عند مستوى 32427 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11%  عند مستوى 40370 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44%  عند مستوى 14571 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 

وتراجع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.39%  عند مستوى 9610 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12%  عند مستوى 13073 نقطة، وانخفض  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16%  عند مستوى 3376 نقطة

 

تعاملات منتصف الأسبوع 

 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 78 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.311 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 32598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.62% ليغلق عند مستوى 40588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 14640 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 9610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 13088 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 3381 نقطة.

 

 

 

تعاملات جلسة الإثنين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام  تعاملات، الإثنين، وربح رأس المال السوقي 41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.233 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 31418 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 39171 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 14110 نقاط.

 

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 9294 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 12663 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 3281 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الأحد أولى جلسات الأسبوع،  وربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.192 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 31055 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 38596 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 13942 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 9101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 12404 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 3220 نقطة.

 

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