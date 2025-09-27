السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تعرف على سبب الاجتماع المفاجئ لوزير الدفاع الأمريكي

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

كشفت مصادر في البيت الأبيض عن سبب الاجتماع المفاجئ الذي سيعقده وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في ولاية فرجينيا الأسبوع المقبل بحضور مئات الجنرالات والأدميرالات. 

وقالت 6 مصادر، لشبكة  CNN، إن الوزير هيجسيث سيقوم بشرح إعادة هيكلة وزارة الدفاع لتصبح "وزارة الحرب" فضلا عن وضع معايير جديدة للأفراد العسكريين.  

وقال مسؤول في البيت الأبيض: "الهدف من هذا الاجتماع هو استعراض قوة الجيش الجديد في عهد الرئيس (دونالد ترامب)". 

وذكرت 3 مصادر أنه من المتوقع أن يكون الاجتماع بمثابة "تجمع حماسي"، حيث سيؤكد هيجسيث على أهمية "روح المحارب" ويطرح رؤية جديدة للجيش الأمريكي، وأن يناقش معايير جديدة للجاهزية واللياقة البدنية والتدريب التي يُتوقع من الضباط الالتزام بها وتطبيقها.  

وقال مسؤول دفاعي مطلع على التخطيط: "الأمر يتعلق بالتدريب والتجهيز"، وأضاف: "والرجال الذين يحملون النجوم على أكتافهم يُشكلون جمهورا أفضل من الناحية البصرية، وهذا عرض لهيجسيث ليقول لهم: انضموا إلينا، وإلا ستُختصر مسيرتكم المهنية".   

وقال مسؤولان لـ CNN إن ترامب لا يخطط حاليا للمشاركة أو حضور اجتماع الثلاثاء. 

