153 ألف اتصال، تفاصيل تقرير الخطوط الساخنة لـ التضامن خلال أغسطس

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا حول ما قامت به الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر أغسطس الماضي، والتي يستخدمها المواطنون للتعرف على خدمات الوزارة المختلفة سواء الرعاية أو الحماية الاجتماعية أو للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة أو للإبلاغ عن شكوى.

واستقبلت الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة خلال شهر أغسطس الماضي ما يزيد على 153 ألف اتصال من المواطنين ما بين استفسار أو طلب أو شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعي أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وقام مسئولو الخطوط الساخنة خلال الشهر الماضي بالرد على الاتصالات الواردة بنسبة 92% من جملة هذه الاتصالات، حيث قام مسئولو الوزارة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" باستقبال 92 ألفا و342 اتصالا على الخط الساخن الخاص بالبرنامج رقم 19680 تم الرد على 89 ألفا و108 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 96 %، وكان من بين هذه الاتصالات 53,233 استفسارًا، و16,504 طلبا، و11,022 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط محافظات المنيا، والجيزة، والبحيرة، وأسيوط، وكان أقل المحافظات اتصالا محافظات جنوب سيناء، والوادي الجديد، والبحر الأحمر.

كما استقبل موظفو بنك ناصر الاجتماعي 21,948 اتصالًا على الخط الساخن رقم 16868، وتم الرد على 16,835 اتصالا منها بنسبة رد تصل إلى 77 %، وكان من بين هذه الاتصالات 16,268 استفسارًا، و229 طلبا، و182 شكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على هذا الخط القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات شمال سيناء ومطروح وجنوب سيناء.

وفيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة فقد تم استقبال 21,452 اتصالًا على الخط الساخن رقم 15044، قامت الوزارة بالرد على 12,304 اتصالات منها بنسبة رد تصل إلى 90 %، كما قامت شركة إي فاينانس باستقبال 7,810 اتصالًا على نفس الرقم، وتم الرد على 5,901 اتصالًا منها بنسبة رد تصل إلى 76%، وكانت أكثر المحافظات اتصالا على خطوط بطاقة الخدمات المتكاملة القاهرة، ثم الجيزة، ثم المنوفية، وأقلها اتصالا محافظات جنوب سيناء، ومطروح، والبحر الأحمر.



كما استقبلت الوزارة 6,784 اتصالًا على الخط الساخن الأساسي لها رقم 16439، تم الرد على 6,574 منها بنسبة تصل إلى 97%، كان منها 4417 استفسارًا، و340 طلبا، و403 متابعات طلب، و1,177 شكوى، و1,221 متابعة الشكوى، وكانت أكثر المحافظات اتصالًا القاهرة، ثم الجيزة، ثم الإسكندرية، وأقلها محافظات جنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد.

كما قام مسئولو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باستقبال 10,533 اتصالًا على الخط الساخن رقم 16023، تم الرد على 9,448 اتصالا منها بنسبة تصل إلى 90 % كان منها 4,035 استفسارًا ما بين مشورة ومعرفة أماكن التحاليل، و5,392 طلبًا للعلاج أو المتابعة و21 شكوى من التحاليل أو من مستشفى أو من متخصص.

أما خط أبناء مصر الذي أطلقته الوزارة لمساندة الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية، فقد استقبل 198 اتصالًا على الخط الساخن رقم 19828، تم الرد على 185 اتصالًا منها بنسبة تصل إلى 93%.

وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لبطاقة تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023)، والخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي (16868)، والخط الساخن لأبناء مصر رقم (19828).

