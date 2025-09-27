تداول 14 ألف طن بضائع و716 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لـهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (12) سفينة، وتم تداول (14000) طن بضائع و(716) شاحنة و(117) سيارة.

حركة التداول بموانئ البحر الأحمر

شملت حركة الواردات 6 آلاف طن بضائع و415 شاحنة و91 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8 آلاف طن بضائع و301 شاحنة و26 سيارة.



واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية 2، بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي FAZAH1، ALcudia Express وامل وغادرت السفينتين دليلة والحرية2.

وشهد ميناء نويبع تداول (3500) طن بضائع و(273) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة، سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1235 راكبا.

