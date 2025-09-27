السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد،فيتو
مانشستر يونايتد،فيتو

 أعلن الجهازان الفنيان لفريقي مانشستر يونايتد وبرينتفورد التشكيل الرسمي للمباراة ، المقرر إقامتها بعد قليل ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد 

تشكيل برينتفورد 

 يدخل كلا الفريقين المباراة بهدف الفوز للابتعاد عن المراكز المتأخرة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يجد برينتفورد نفسه في المركز السابع عشر، بينما مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر.

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد

 وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد اليوم  السبت في تمام  الثانية والنصف بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب برينتفورد «جي تك كوميونيتي».

 

كيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد مباشر

 وتذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد عبر قناة بي إن سبورتس HD1 ويعلق عليها علي محمد علي.

 

تحذير علني من أموريم إلى لاعبي مانشستر يونايتد

 وجه روبين أموريم مدرب مانشستر يونايتد تحذيرًا للاعبيه أمام عدسات وسائل الإعلام قبل مواجهة برينتفورد اليوم، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على نفس الحماس والحدة أمام الفرق الصغيرة كما فعلوا أمام المنافسين الكبار، وعدم انتقاء المباريات التي يظهرون فيها جودتهم.

وقال أموريم: «المهم أن نبذل أقصى ما لدينا وأن نواجه المباراة، كما واجهنا ليفربول الموسم الماضي وكما بدأنا الموسم أمام أرسنال، يجب أن يكون لدينا هذا الشعور طوال الوقت».

وأضاف المدرب البرتغالي الذي فاز بتسع مباريات فقط من أصل 32 لقاء في الدوري منذ وصوله: «فزنا في المباراة الأخيرة، نحتاج أن نفعل كل شيء للفوز على برينتفورد. لست أتحدث عن عشر انتصارات متتالية، أريد الفوز بالمباراة الثانية ثم الثالثة وبعدها سيتغير الشعور».

أندروز: نعرف كيف سيلعب مانشستر يونايتد


فيما أكد الأيرلندي كيث أندروز مدرب برينتفورد، أن فريقه مستعد لمواجهة مانشستر يونايتد، مشددًا على عدم استهانة لاعبيه بالمنافس.

وقال أندروز: «لديهم مجموعة موهوبة للغاية من اللاعبين، وأسلوب لعب محدد يعرفونه بشكل كبير، كما أضافوا لاعبين مميزين، أحدهم غادر نادينا لينضم إليهم ونحن نعرفه جيدًا».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد ضد برينتفورد مانشستر يونايتد مباراة مانشستر يونايتد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد موعد مباراه مانشستر يونايتد

مواد متعلقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر واليابان في كأس العالم للشباب

بمشاركة أكرم توفيق، الشمال يسعى للانفراد بالصدارة أمام قطر في قمة الدوري القطري

بمشاركة أحمد حجازي، موعد مباراة نيوم والرياض بالدوري السعودي

موعد مباراة النصر واتحاد جدة بالدوري السعودي

رونالدو VS بنزيما، التشكيل المتوقع للنصر واتحاد جدة بالدوري السعودي

بعد خسارته أمام بيراميدز، موعد مباراة أهلي جدة والحزم بالدوري السعودي

التشكيل المتوقع لأهلي جدة والحزم بالدوري السعودي

بمشاركة كوكا، موعد مباراة الاتفاق وضمك بالدوري السعودي

الأكثر قراءة

الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

انخفاض لم تشهده منذ فترة، بشرى عن سعر الفراخ اليوم السبت في مصر

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

لحمايته، طائرة تركية تواصل التحليق فوق أسطول الصمود المتجه إلى غزة

الوزير الفاشل

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، فضل إنفاق الزوجة على الزوج والأولاد

مركز الأزهر للفتوى: السوشيال ميديا تحولت إلى منصات لتطبيع المحرمات وتزيين الفواحش

تفسير رؤية قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads