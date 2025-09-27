قوات الاحتلال تهجّر 25 ألف فلسطيني من مخيمي طولكرم ونور شمس

قالت اللجنة الإعلامية في طولكرم إن أكثر من 25 ألف مواطن هجّروا قسرا من مخيمي طولكرم ونور شمس على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأضافت اللجنة الإعلامية في بيان اليوم السبت: إن الاحتلال دمر أكثر من 600 منزل كليا و2573 جزئيا خلال العدوان المتواصل على المخيمين.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة



وفي السياق ذاته قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن الغارات على الخيام والمنازل بمدينة غزة تسببت بخسائر بشرية ونزوح وتشريد.



وأضاف المكتب الأممي في بيان اليوم السبت: أغلب المرافق الصحية أغلقت أبوابها وتركت مئات الآلاف من دون رعاية صحية.



وتابع: الأوضاع في جنوب غزة مقلقة والناس ينامون بالعراء ويتجمعون في أماكن مكتظة والخدمات في جنوب غزة مستنزفة وتتجاوز طاقتها.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 44 فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.

وذكر مصدر بالمستشفى المعمداني أن 10 فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية على منزل بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 58 بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المصادر أن 12 من الشهداء لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في مناطق وسط وجنوبي القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.