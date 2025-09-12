الجمعة 12 سبتمبر 2025
محافظة طولكرم: الاحتلال اعتقل أكثر من ألف فلسطيني في يوم واحد

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

قالت محافظة طولكرم، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من ألف فلسطيني في يوم خلال عدوانه الموسع على طولكرم.

محافظة طولكرم: الاحتلال يعتقل أكثر من ألف فلسطيني في يوم

وكانت قوات الاحتلال شددت حصارها على طولكرم أمس الخميس، بعد أن أغلقت البوابات العسكرية عند مدخل جسر جبارة جنوبا، وحاجز عناب شرقا، ومنعت مرور المركبات.

كما أطلقت النار بكثافة تجاه المواطنين والمركبات قرب بوابة "نيتساني عوز"، بالتزامن مع تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول للمصابين، وفقا للهلال الأحمر الفلسطيني.

وأصيب عدد من جنود الاحتلال بجروح، أحدهم بحالة خطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة، استهدفت آلية عسكرية قرب حاجز نيتساني عوز/ معبر 104 غرب المدينة.

الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم لليوم الـ126 وتهجير 4200 عائلة

