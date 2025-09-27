مياه الإسكندرية تستضيف مبادرة “100 مليون صحة” للكشف الطبي على العاملين

انطلق منذ قليل فعاليات مبادرة “100 مليون صحة”، والتي تنظمها الإدارة العامة لخدمات العاملين بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية منطقة وسط الطبية بالإسكندرية، من خلال إقامة يوم طبي داخل فرعي محرم بك والبلد.

يأتي ذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة، حيث استقبلت شركة مياه الشرب بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر شحاتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

تضمنت المبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي والقولون والرئة والبروستاتا، بالإضافة إلى فحوصات الاعتلال الكلوي، وقياس ضغط الدم ومستويات السكر، بما يسهم في تعزيز الوعي الصحي والكشف المبكر عن الأمراض.

وعلى هامش المبادرة، قام المهندس أحمد جابر بجولة ميدانية شملت مركزي خدمة العملاء بفرعي محرم بك والبلد، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين، وأوصى بسرعة إنهاء أعمالهم وتقديم أفضل خدمة ممكنة، كما تفقد الإدارات المختلفة، واطمأن على انتظام سير العمل واستمع إلى مقترحات العاملين.

وصرح المهندس أحمد جابر، أن شركة مياه الإسكندرية تضع صحة وسلامة العاملين في مقدمة أولوياتها، وتحرص على دعم وتنفيذ المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الوعي الصحي.

كما أكد أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطط الشركة للمسؤولية المجتمعية ورعاية العاملين، بما يحقق بيئة عمل صحية وآمنة.

