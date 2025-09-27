3.4 تريليون دولار تداولات سوق الصرف الأجنبي الصيني خلال أغسطس

بلغ حجم تداولات سوق الصرف الأجنبي الصيني في أغسطس الماضي 24.1 تريليون يوان (حوالي 3.4 تريليون دولار)، حسب بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

سوق الصرف الأجنبي

بالمقابل، سجل حجم المعاملات التراكمي في سوق الصرف الأجنبي 203.2 تريليون يوان (حوالي 28.5 تريليون دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

كشفت البيانات، أن حجم المعاملات في سوق العملاء بلغ 3.7 تريليون يوان، بينما بلغ نظيره في سوق البنوك 20.4 تريليون يوان، وفق وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وبالنسبة إلى المنتجات، بلغ حجم المعاملات التراكمي في السوق الفوري 9.2 تريليون يوان، فيما بلغ حجم المعاملات في سوق المشتقات المالية 14.9 تريليون يوان.

خفض أسعار الفائدة الأمريكية

أبقت الصين على أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير للشهر الرابع على التوالي، الإثنين الماضي، رغم خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

وأبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد دون تغيير عند 3.0%، بينما ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة خمس سنوات عند 3.5%.

يؤثر سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد في معظم القروض الجديدة والمستحقة، بينما يؤثر سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة خمس سنوات في الرهن العقاري.

وجاء قرار التثبيت متوافقا مع توقعات خبراء الاقتصاد بأن السلطات الصينية ستمتنع عن اتخاذ تدابير تحفيزية كبرى وسط ارتفاع سوق الأسهم أخيرا، حتى مع تأكيد سلسلة من البيانات الاقتصادية على علامات التعب في الاقتصاد.

تباطؤ الاقتصاد الصيني

تفاقم تباطؤ الاقتصاد الصيني في أغسطس، حيث جاءت مجموعة من المؤشرات الرئيسة دون التوقعات، في إشارة على مدى تأثر النمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وتباطأت مبيعات التجزئة إلى 3.4% في أغسطس مع استمرار ضعف الاستهلاك، بينما تباطأ نمو الناتج الصناعي إلى 5.2%، مسجلًا أضعف مستوى له منذ أغسطس من العام الماضي.

كما تباطأ نمو صادرات البلاد إلى 4.4% في أغسطس، وهو أدنى معدل نمو منذ فبراير، مع تراجع تأثير الشحنات المباشرة وسياسة التجارة الأمريكية التي تستهدف إعادة الشحن.

