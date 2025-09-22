البنك المركزي الصيني يقرر تثبيت سعر الفائدة للشهر الرابع على التوالي

قرر بنك الشعب الصيني، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية كما هو دون تغيير، وذلك للشهر الرابع على التوالي، وبعد أيام من قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض معدل الفائدة 25 نقطة أساس.

وأبقى بنك الشعب الصيني على معدل الفائدة على القروض لأجل عام واحد دون تغيير عند 3%، كما قرر البنك الإبقاء على معدل الفائدة على القروض لأجل 5 أعوام LPR عند 3.5%.

وتؤثر معدلات الفائدة لأجل عام واحد على قروض الشركات ومعظم قروض الأسر، فيما تخدم معدلات الفائدة لأجل 5 سنوات معدلات الرهن العقاري.

ولم يدخل البنك المركزي الصيني أي تعديلات على معدل الفائدة، منذ تنفيذ قرارًا بخفضها بنحو 10 نقاط أساس في مايو الماضي، وذلك ضمن جهود بكين لدعم الاقتصاد.

ويأتي قرار بنك الشعب الصيني الصادر اليوم متوافقًا مع توقعات المحللين بأن بكين ستؤجل اتخاذ إجراءات تيسيرية كبرى، وسط مكاسب سجلها سوق الأسهم مؤخرًا، على الرغم من أن بيانات اقتصادية عديدة، أضهرت إشارات واضحة على إرهاق الاقتصاد.

وتفاقم تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين في أغسطس، مع صدور عدد من البيانات الاقتصادية جاءت أقل من التوقعات، فتباطأت مبيعات التجزئة عند 3.4%، كما تراجعت وتيرة نمو الإنتاج الصناعي عند 5.2% وهي أقل وتيرة منذ أغسطس العام الماضي. كما انكمش مؤشر أسعار المستهلكين بأكثر من التوقعات الشهر الماضي.

وتباطأت وتيرة النمو بشكل ملحوظ في الربع الثالث مع تفاقم أزمة العقارات في الصين، وتراجع أثر الحوافز المالية من بكين، في حين حدّت حملة كبح الطاقة الإنتاجية الفائضة من الناتج الصناعي، بحسب فريق من خبراء الاقتصاد في بنك باركليز، الذين أشاروا إلى أن "جميع مؤشرات الإسكان تقريبًا تدهورت أكثر" في أغسطس.

