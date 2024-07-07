فرانسين مايسلر عن ليدي جاجا في JOKER: ستدهشك بأدائها
Joker 2، أكدت مدربة التمثيل الشهيرة، "فرانسين مايسلر"، اعجابها بقدارت النجمة ليدي جاجا التمثيلية.
واشادت فرانسين، بأداء ليدي جاجا في فيلم "JOKER: FOLIE À DEUX" خلال تصريحات صحفية قائلة:: "إنها رائعة في هذا الدور... ستدهشك بأدائها… لم أقترح ليدي جاجا لتجسيد الدور، لم يكن هذا اقتراحي.. كان ذلك من فكرة تود فيليبس، قبل أن أشارك في العمل.. ولكنني سأقول لكم، إنها مفاجأة كبيرة، وجيدة للغاية... لقد شاهدت الأداء، وكنت مندهشة للغاية".
عرض فيلم Joker: Folie à Deux في مهرجان فينيسيا السينمائي
واعلنت شركة الإنتاج السينمائي، وارنر برذرز ـWarner Bros، عن عرض فيلمها المنتظر، Joker: Folie à Deux، للمرة الأولي في مهرجان فينيسيا السينمائي، المقرر إقامته خلال سبتمبر المقبل.
يذكر أن الجزء الأول من فيلم Joker، والذي صدر في عام 2019، عُرض للمرة الأولى أيضا، في مهرجان فينيسيا السينمائي، وحقق ثلاث جوائز منها الأسد الذهبي، كأفضل فيلم، وأفضل موسيقى أصلية.
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