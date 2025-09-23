ليدي جاجا تؤلف الموسيقى التصويرية لفيلم The Devil Wears Prada 2

أعلن رسميا عن مشاركة النجمة ليدي جاجا، في بطولة الجزء الثاني من فيلم "The Devil Wears Prada "

وفقًا لـ La City Mag.

تفاصيل مشاركة ليدي جاجا في فيلم The Devil Wears Prada

وكشف الموقع الإلكتروني، أن نجمة البوب ليدي جاجا، ​​أصبحت رسميًا جزءًا من المشروع، ولن تظهر أمام الكاميرا فحسب، بل ستؤدي أيضًا دورًا رئيسيًا خلف الكواليس الموسيقية، حيث ستُؤلف الموسيقى التصويرية للفيلم، الذي يعد أكثر الأفلام ترقبا للصدور خلال عام ٢٠٢٦.

كاتبة The Devil Wears Prada 2 تعلق علي اهتمام الجمهور بالفيلم

علقت كاتبة سيناريو فيلم "The Devil Wears Prada 2"، ألين بروش ماكينا، علي الاهتمام الكبير الذي يحظى به الفيلم، خاصة بعد صدور صور ترصد كواليس تصويره.

وقالت ألين في تصريحات صحفية لموقع “فاريتي”، إنه لشرفٌ عظيمٌ أن تحظى صور موقع التصوير الأولى بكل هذا الاهتمام".

وتابع: “كنا نعلم أن الاهتمام سيُثير اهتمامًا كبيرًا.. لم أشهد شخصيًا هذا العدد من الحضور إلى موقع التصوير، لكن هذا هو العالم الذي نعيش فيه.. من نواحٍ عديدة، نحن نتحدث عن عالم مختلف عما رأيناه في عام 2006... ينبع هذا من رغبةٍ حقيقيةٍ في رؤية هذه الشخصيات مجددًا.. طالما أن الجميع بأمان، يا له من شرفٍ أن يظل الناس مهتمين”.

تفاصيل فيلم The Devil Wears Prada 2

وأصدرت استوديوهات 20th Century نظرة أولى رسمية على فيلم "The Devil Wears Prada 2،"، ونشرت صورة لأندي ساكس، التي تجسدها آن هاثاواي، على منصاتها الاجتماعية، ومنذ ذلك الحين، خيّم المعجبون ومصورو الباباراتزي أمام متاجر المصممين لإلقاء نظرة على تصوير الفيلم.

إلى جانب هاثاواي، يشارك في بطولة فيلم The Devil Wears Prada 2، ميريل ستريب وإميلي بلانت وستانلي توتشي، ويعود ديفيد فرانكل، مخرج الجزء الأول، لإخراج الجزء الثاني.

فيلم The Devil Wears Prada 2، يتتبع شخصية ميراندا، التي تؤديها ستريب في ظل انهيار صناعة المجلات من حولها.. إنها مضطرة إلى مواجهة شخصية بلانت، الذي تجاوز دور المساعد ليصبح مديرًا تنفيذيًّا محترمًا في مجال الفخامة بميزانية الإعلان التي تبحث عنها ميراندا.

