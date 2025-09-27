السكك الحديدية: تشغيل قطارات جديدة على هذه الخطوط

قامت الهيئة القومية للسكك الحديدية بتشغيل عدد من القطارات على بعض الخطوط بداية من اليوم السبت.

وأعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية تشغيل قطاري 930 و929 (ثانية فاخرة) على خط القاهرة – أسيوط والعكس ابتداءً من اليوم 27 سبتمبر 2025.

تفاصيل التشغيل:

قطار 930: يقوم من القاهرة 08:30 ص – يصل أسيوط 13:20 ظهرًا.

قطار 929: يقوم من أسيوط 13:40 ظهرًا – يصل القاهرة 18:30 مساءً.

تركيب القطارين:

جرار

عربة قوى

4 عربات ثانية فاخرة (64 مقعدًا لكل عربة).

عربة بوفيه (ثالثة مكيفة – 60 مقعدًا).

4 عربات ثانية فاخرة إضافية.

