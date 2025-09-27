الدوري الإنجليزي، يحتضن ملعب سيلهرست بارك مباراة ليفربول وكريستال بالاس، اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي موسم 2025/26.

ويغيب الفرنسي هوجو إيكتيكي عن المشاركة في مباراة ليفربول وكريستال بالاس بعدما طرد في لقاء دور الـ32 من كأس كاراباو أمام ساوثهامبتون، الثلاثاء الماضي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي، إبراهيما كوناتي، فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك.

ويسعى ليفربول إلى مواصلة سلسلة نتائجه الرائعة بعدما حقق 7 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، من ضمنها 5 مباريات في الدوري الإنجليزي، ومباراة في دوري أبطال أوروبا وأخرى في كأس كاراباو.



ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، في حين أن كريستال بالاس لديه 9 نقاط في المركز الخامس.

فيما يقدم كريستال بالاس بقيادة مدربه النمساوي أوليفر جلاسنر عروضًا مميزة، إذ يحتل المركز الخامس برصيد تسع نقاط، وهو الفريق الوحيد إلى جانب ليفربول الذي لم يتعرض للهزيمة في البريميرليج هذا الموسم، ويخوض اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما تفوّق على "الريدز" بركلات الترجيح في درع المجتمع، كما فرض التعادل 1-1 على ملعب "أنفيلد" في نهاية الموسم الماضي.



موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي



تنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة والسعودية.

