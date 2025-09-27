السبت 27 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

مايلي سايرس ترفض التخلي عن فستانها في أول موعد غرامي مع طليقها ليام هيمسورث

مايلي سايرس وليام،
مايلي سايرس وليام، فيتو

بعد خمس سنوات من إنهاء طلاقها من زوجها السابق ليام هيمسورث، كشفت المغنية مايلي سايرس، أنها لا تزال متمسكة بشيء عاطفي من علاقتهما.

وأكدت سايرس لمجلة فوج في مقابلة صحفية، أن التخلص من هذا الفستان سيكون صعبًا للغاية، قائلة: "لديّ فستان كنت أرتديه عندما قابلت زوجي السابق، وفستاني الذي ارتديته في أول موعد غرامي معا".

وأضافت مايلي: “إلى جانب الرسائل والأشياء التي أرغب حقًا في الاستمتاع بهذه اللحظات الجميلة من حياتي، ولكن لأن هذه اللحظات الحميمة كانت أيضًا لحظات عامة، يصعب عليّ تحديد أي قطعة أريد مشاركتها وأي قطعة اتمسك بها لنفسي”.

Miley Cyrus and Liam Hemsworth standing close together, smiling. Miley Cyrus wears a strapless, glittery beige dress and holds a metallic clutch. Liam Hemsworth is in a black suit with a white shirt and black tie. In another image, they are similarly dressed, standing together at an event with candles in the background.

مايلي سايرس تروج لأغنية Secrets بالزهور

في سياق متصل، أرسلت مايلي سايرس الزهور، وملاحظة مكتوبة بخط اليد إلى معجبيها أثناء إعلانها عن أغنيتها الجديدة "Secrets".

أطلقت النجمة الأمريكية مايلي سايرس، إعلانا تشويقًا لأغنيتها الجديدة "Secrets"، والتي روجت لها بطريقة مبتكرة، حيث أرسلت زهورًا، ورسائل مكتوبة بخط اليد إلى معجبيها.

وأهدت مايلي، أغنية Secrets، إلى والدها، الموسيقي الشهير بيلي راي سايرس، بعد مصالحتهما، بمناسبة عيد ميلاده الرابع والستين.

مايلي تكشف سبب عدم رغبتها في القيام بجولة غنائية

وكشفت مايلي عن سبب عدم قيامها بجولة فنية كبيرة للترويج لألبومها الجديد.

حيث قالت مايلي: "أتمنى لو كانت لديّ الرغبة، لكنني لا أملكها.. كما لا أعتقد أن هناك بنية تحتية تدعم الفنانين.. من الصعب الحفاظ على الرصانة أثناء السفر، وهي ركنٌ بالغ الأهمية في حياتي.. الناس يفقدون حياتهم وعقولهم. من الصعب جدًا الحفاظ على الصحة النفسية".

Image

مايلي سايرس أول فنانة من مواليد التسعينيات تحصل على نجمة في ممشى المشاهير

أصبحت المغنية الأمريكية، مايلي سايرس أول نجمة من مواليد التسعينيات تحصل على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود.

وذكرت عددا من المواقع الصحفية، أنه من المقرر أن تحصل مايلي سايرس، علي نجمة في ممر المشاهير، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما يعد تكريمها لها علي مسيرتها الفنية المتميزة.

