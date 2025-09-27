الدوري المصري، زد يستضيف حرس الحدود في افتتاح الجولة التاسعة

زد ضد حرس الحدود، يحل فريق حرس الحدود ضيفًا اليوم السبت على نظيره زد، في تمام الخامسة مساء، على استاد القاهرة الدولي بافتتاح الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل زد بقيادة محمد شوقي المدير الفني مباراة اليوم بمعنوبات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندري 1-0 بالجولة الماضية فيما يسعى حرس الحدود لاستعادة الانتصارات بعد الخسارة أمام الأهلي 3-2 بالجولة الثامنة.

موقف زد وحرس الحدود في الدوري

ويدخل زد مباراة اليوم ورصيده 12 نقطة بالمركز السابع خلف النادي الأهلي، فيما يتواجد حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.

حكام مباراة زد ضد حرس الحدود

ويدير مباراة زد أمام حرس الحدود طاقم حكام مكون من: محمود وفا (حكمًا للساحة) ’ شريف عبد الله وسيد أبو خاطر (مساعدين) ’ وليد عبد الرازق (حكمًا رابعًا) ’ الدولي وائل فرحان وأحمد شهود (تقنية الفيديو).

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

