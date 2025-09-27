السبت 27 سبتمبر 2025
خارج الحدود

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب إقليم قانسو في الصين

زلزال يضرب إقليم
زلزال يضرب إقليم قانسو في الصين، فيتو

ضرب زلازل بقوة 5.6 درجة إقليم "قانسو" في الصين.

قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترًا.

