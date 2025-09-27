حلول منزلية سهلة وفعالة لعلاج انتفاخات تحت العين

تُعدُّ انتفاخات تحت العينين، أو ما يُعرف بـ "الجيوب"، من المشاكل الجمالية الشائعة التي تُؤرق الكثيرين. وهي تنجم غالبًا عن احتباس السوائل نتيجة لنقص النوم، أو التعب، أو الإفراط في تناول الملح، إضافة إلى العوامل الوراثية وتقدم السن. ورغم توفر العديد من العلاجات الطبية والتجميلية، فإن الحلول المنزلية البسيطة والفعالة تظل الخيار الأول للكثيرين بفضل سهولتها وتكلفتها المنخفضة.

ونستعرض أبرز الطرق المنزلية المثبتة للمساعدة في التخلص من هذه الانتفاخات المزعجة، وفق موقع “WebMD” الطبي.

العلاجات المنزلية السريعة والفعالة لعلاج انتفاخات العين

تعتمد معظم العلاجات المنزلية على مبدأ تضييق الأوعية الدموية وتقليل التورم والالتهاب.

1. الكمادات الباردة

تُعتبر الكمادات الباردة الحل الأمثل لتقليص الأوعية الدموية بسرعة، مما يقلل من الانتفاخ. يمكن استخدام مكعبات الثلج الملفوفة في منشفة نظيفة وتطبيقها بلطف، أو وضع شرائح الخيار الباردة التي تحتوي على خصائص مهدئة وقابضة، أو حتى استخدام الملاعق المعدنية الباردة من الثلاجة على الجفون المغلقة لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.

2. أكياس الشاي (الكافيين ومضادات الأكسدة)

يحتوي الشاي، خاصة الأخضر والأسود، على الكافيين ومضادات أكسدة قوية تساعد في تحفيز الدورة الدموية وتقليل التورم. لاستخدامها، قم بنقع كيسين من الشاي، ثم برّدهما تمامًا في الثلاجة لمدة 20-30 دقيقة. بعد ذلك، ضع الأكياس الباردة على الجفون المغلقة لمدة 15 دقيقة.

3. المرطبات الطبيعية والشد المؤقت

يمكنك الاستفادة من مواد طبيعية أخرى لتهدئة المنطقة وشدّها:

جل الصبار: يتميز بخصائص ترطيب ومكافحة للالتهاب. يمكن تطبيق طبقة رقيقة من الجل النقي تحت العين وتركه ليجف ثم يُشطف بماء بارد.

بياض البيض: يحتوي على خصائص قابضة تساعد في شد البشرة مؤقتًا. يُخفق بياض بيضة واحدة حتى يصبح متماسكًا، ثم يُوضع بفرشاة نظيفة أسفل العينين ويُترك لمدة 15 دقيقة قبل الشطف.

زيت اللوز: يساعد التدليك اللطيف بزيت اللوز قبل النوم في تحسين الدورة الدموية وتغذية الجلد الرقيق.

تغيير نمط الحياة.. العلاج طويل الأمد

النتائج الدائمة تأتي من تعديل العادات اليومية التي تساهم في المشكلة:

النوم الكافي ووضعية الرأس: احرص على الحصول على 7-9 ساعات من النوم يوميًا، واستخدم وسادة إضافية لرفع رأسك قليلًا أثناء النوم. هذا الإجراء البسيط يمنع تجمع السوائل في محيط العين أثناء الليل.

التحكم في الملح والترطيب: قلل من تناول الأطعمة الغنية بالملح والأطعمة المصنعة التي تسبب احتباس السوائل.

في المقابل، يجب شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم وطرد السموم.

علاج الحساسية: إذا كان الانتفاخ ناتجًا عن حساسية موسمية، يجب محاولة تجنب المسببات واستخدام الأدوية المتاحة بدون وصفة طبية لعلاج الأعراض بعد استشارة صيدلي.

على الرغم من فعالية العلاجات المنزلية، يجب الانتباه إلى أن الانتفاخات المستمرة أو التي تترافق مع أعراض أخرى (مثل الألم، الاحمرار الشديد، أو التغير في الرؤية) تتطلب استشارة طبيب العيون أو طبيب الجلدية لاستبعاد وجود حالة طبية أساسية.

