وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية التعاون فى مجالات تصميم وتصنيع الإلكترونيات

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددًا من الاجتماعات فى ولاية كاليفورنيا مع مسؤولى شركات عالمية، تم خلالها بحث فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات تصميم وتصنيع الإلكترونيات والذكاء الاصطناعى وذلك فى ختام زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

بناء القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعي

وفى هذا السياق؛ اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع وى شياو مدير قطاع اعتماد الذكاء الاصطناعي فى الأسواق الناشئة بشركة Nvidia. حيث استعرض الاجتماع أبرز الحلول التكنولوجية.

والمبادرات التي تقدمها الشركة لبناء القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مشروعاتها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما تم تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية فى تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإعداد كوادر متخصصة قادرة على توظيف هذه التقنيات فى تسريع عمليات التحول الرقمى.



كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع سانجاي جاجيندرا الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات بشركة AsteraLabs المتخصصة فى صناعة أشباه الموصلات سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الكوادر المصرية.

كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت ستيفن أوزيجبو رئيس الشراكات الحكومية والنظم الإيكولوجية شركة ARM وعدد من قيادات الشركة المتخصصة فى صناعة أشباه الموصلات حيث تناول اللقاء بحث فرص الاستثمار فى مصر، فى ضوء ما تتمتع به من مقومات تنافسية فى مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور/ ياسر عبد البارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

فى سياق متصل، قام الوفد المصرى بزيارة شركة Flextronics، إحدى كبرى الشركات العالمية فى صناعة الإلكترونيات، حيث التقى كلًا من كاميرون كار الرئيس التنفيذى لاستراتيجيات الشركة، والمهندس أحمد سامى طنطاوى نائب الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال بالشركة، وتم خلال الزيارة استعراض تطور صناعة الإلكترونيات فى مصر، وما تتمتع به من ميزات تنافسية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات. كما شملت الزيارة جولة داخل مصانع الشركة.

المنتدى العالمي لاشباه الموصلات

يذكر أن الدكتور عمرو طلعت قام بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية استغرقت أربعة أيام، شملت المشاركة فى فعاليات المنتدى العالمى لأشباه الموصلات GSA، وهو أحد أبرز الفعاليات العالمية فى هذا المجال، ويهدف إلى مناقشة سبل تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون فى مجال أشباه الموصلات. كما تضمنت الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية فى ولايتى نيويورك وكاليفورنيا مع مجموعة من الشركات الأمريكية والعالمية لمناقشة فرص توسيع التعاون والاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

