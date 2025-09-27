السبت 27 سبتمبر 2025
اقتصاد

بعد الكشف عنه رسميا، مواصفات هاتف إنفينيكس + HOT 60 Pro

هاتف إنفينيكس، فيتو
هاتف إنفينيكس، فيتو

كشفت  إنفينيكس عن هاتفها الجديد  +HOT 60 Pro والذي تم تسجيله رسميًّا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كـأنحف هاتف ذكي بشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد في العالم، بسمك قياسي يبلغ 5.95 ملم فقط عند أنحف نقطة، و6.09 ملم عند السمك الأقصى باستثناء بروز الكاميرا وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف إنفينيكس الجديد.

 

مواصفات هاتف إنفينيكس

يأتي هاتف إنفينيكس+ Infinix  HOT 60 Pro  بتصميم نحيف بسمك 6 ملم ووزن لا يتجاوز 155 جرامًا، مع خامة خلفية  بملمس الجلد ومعتمد بشهادة IP65 لمقاومة رذاذ الماء والغبار، وقادر على تحمل الصدمات حتى ارتفاع 1.5 متر 

كما يأتي+Infinix HOT 60 Pro  مع شاشة AMOLED منحنية بقياس 6.78 بوصة بمعدل التحديث 144Hz مع سطوع يصل إلى 4500 شمعة وحماية Gorilla Glass 7i ومعالج MediaTek Helio G200 بتقنية 6nm وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا رام، مع نسختين للتخزين: 128 جيجا أو 256 جيجا، وكلها من نوع UFS 2.2 لضمان سرعة أكبر في فتح التطبيقات والألعاب.

تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف  بدقة 50 ميجابيكسل بمستشعر Sony IMX882 د أما الكاميرا الأمامية 13 ميجابيكسل مع فلاش فهي الخيار الأمثل لعشاق السيلفي، والهاتف قادر على تصوير فيديو بجودة 2K أو FHD بمعدل 60 إطارًا.

تقنية الشحن العكسي 

مواصفات انفينكس Infinix  note 50S 5G , بعد إطلاقه رسميا

مواصفات هواتف إنفينكس Infinix Zero X

تأتى بطارية هاتف Infinix بسعة 5160mAh،  بجانب شحن سريع بقوة 45 واط  بالإضافة إلى  الشحن العكسي 10 واط  ويوفر الهاتف سماعات ستريو من JBL، ويدعم شريحتي اتصال Nano SIM، مع NFC ومستشعر IR، بجانب بصمة مدمجة في الشاشة وتقنية Face Unlock، أما الاتصال، فمدعوم بتقنيات البلوتوث 5.4 وWi-Fi Dual-band.

يعمل هاتف  Infinix بنظام تشغيل Android 15 مع واجهة XOS 15.1 ويأتي بمجموعة ألوان الوردي، البنفسجي، الأخضر، الأصفر، الفضي، والأسود ومن المنتظر  طرحه للبيع رسميًا في 28 سبتمبر الجاري حيث قال توني تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة إنفينيكس إن هاتف + HOT 60 Pro أن الحصول على اعتماد موسوعة جينيس للأرقام القياسية يؤكد الالتزام بتقديم ابتكارات جديدة على الساحة العالمية.

