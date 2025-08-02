مواصفات انفينكس Infinix  note 50S 5G , بعد إطلاقه رسميا

أطلقت انفينكس رسميا هاتفها الجديد Infinix NOTE 50S 5G والذى يأتي بتقنية تصنيع 4 نانومتر وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف انفينكس.

مواصفات هاتف انفينكس

يأتي هاتف انفينكس Infinix NOTE 50S 5G، بمعالج MediaTek Dimensity 7300 Ultimate بتقنية تصنيع 4 نانومتر مع شاشة AMOLED FHD+ بمعدل تحديث 144Hz، وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل قادرة على تسجيل فيديو بجودة 4K، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 5500 مللي أمبير وشحن فائق السرعة بقدرة 45 واط.

كما أطلقت انفينكس أيضا هاتف Infinix GT 30 Pro لموجّه لهواة الأداء الفائق والألعاب، ويأتي بمعالج Dimensity 8350 Ultimate القوي وتقنيات شحن وبكاميرا خلفية 108 ميجابكسل وشاشة 144 هرتز، ودعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية مع تقنيات الاتصال من الجيل الخامس والنصف حيث تم الكشف عنه خلال الإطلاق الرسمي بالمتحف المصري الكبير.

كما تم الكشف عن هاتف Infinix HOT 60 Pro الذى يأتي بشاشة AMOLED بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز ويعتمد على معالج Helio G200، ويضم بطارية 5160 مللي أمبير مع شحن سريع 45 واط. الكاميرا الخلفية 50 ميجابكسل حيث أكد طه مجدي، مدير عام إنفينيكس مصر وليبيا، أن إطلاق السلسلة الجديدة من الهواتف يأتي في إطار التزام الشركة المتواصل بتوطين صناعة الهواتف الذكية.

أما هاتف HOT 60 5G فيأتي بمعالج Dimensity 7060، مع شاشة 6.7 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز. يدعم تقنية Always-On Display وبطارية 5200 مللي أمبير مع شحن عكسي، ويضم كاميرا 50 ميجابكسل.

بينما يأتي Infinix SMART 10 بشاشة 6.67 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرتين بدقة 8 ميجابكسل، يعمل بمعالج T7250 وبطارية 5000 مللي أمبير حيث قال لوكس وانج، مدير تسويق شمال إفريقيا بشركة إنفينيكس العالمية، إن السوق المصري يُعد من بين أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة على مستوى القارة الإفريقية، نظرًا لحجمه الكبير ونسبة الشباب المرتفعة فيه.

كما تم الكشف عن الساعة الذكية XWATCH N4 Pro والتى تأتى بشاشة AMOLED عالية الدقة ومكالمات بلوتوث مدمجة، وتدعم أكثر من 200 واجهة عرض وتدوم بطاريتها حتى 12 يومًا، وتوفر مقاومة للماء وفقًا لمعيار IP68.

أما سماعة Infinix AI BUDS فتأتى بتقنية إلغاء الضوضاء النشط حتى 45 ديسيبل، وميكروفونات مزدوجة، ووقت تشغيل يصل إلى 36 ساعة وتدعم وضع الألعاب والصوت عالي الوضوح، ومقاومة للماء IPX4.

تصميم مقاوم للماء

بينما تأتي سماعات XBUDS 3 Loop بـ4 ميكروفونات بتقنية AI ENC ووحدة صوت 16.2 مم. توفر حتى 36 ساعة تشغيل، وتُشحن عبر منفذ Type-C مع تصميم مقاوم للماء.

أما سماعة XBUDS 3 Lite فتأتى مع تقنية AI ENC للمكالمات توفر ما يصل إلى 24 ساعة تشغيل مع علبة الشحن، وتدعم الاقتران الفوري ومقاومة الماء IPX4.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.