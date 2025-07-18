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مواصفات هواتف إنفينكس Infinix Zero X

هاتف إنفينكس، فيتو
هاتف إنفينكس، فيتو

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت في مصر عن مواصفات هاتف إنفينكس Infinix Zero X   وهاتف إنفينكس Infinix Zero X pro وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هواتف إنفينكس.

 

مواصفات هاتف انفينكس 

يأتي هاتف انفينكس  بظهر من الزجاج مع فريم من البلاستيك وشاشة اموليد بمساحة 6.67 إنش بجودة الـ FHD+  مع دعم الشاشة لأبعاد العرض بنسبة 20:9 لعرض محتوى أكبر على شاشة الهاتف سواء أثناء مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب على الهاتف بالإضافة لدعم الشاشة لمعدل التحديث الـ 120Hz مع مستشعر بصمة  أسفل الشاشة يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه.

الهاتف يأتي بمعالج ميديا تيك من نوع Helio G95 بتكنولوجيا الـ 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G76 MC4.

اما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل بالإضافة إلى فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش والكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 108 ميجا بكسل  وتدعم مثبت بصري أما الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل  وهي الخاصة بالزوم وتدعم المثبت البصري الـ OIS وتدعم الزوم حتى 5 مرات بدون فقدان في جودة وتفاصيل الصورة ويصل الزوم ديجيتال حتى 60X.

دعم الشحن السريع 

مواصفات هاتف إنفينكس Infinix Hot 50 pro 5G

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أما الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل  بالإضافة إلى فلاش رباعي من نوع ليد فلاش كما تدعم الكاميرا الخلفية والأمامية تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K.

البطارية تأتي بسعة 4500 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 45 واط ويتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الفضي وباللون البني.

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