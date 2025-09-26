بمشاركة ضباط أمريكيين وتأمين غطاء جوي للجيش اللبناني.. تفاصيل خطة واشنطن للمساعدة في نزع سلاح حزب الله.. ووعود أمريكية بانسحاب الاحتلال وتقديم دعم اقتصادي

نقلت تقارير إخبارية عن مصادر لبنانية أن الولايات المتحدة الأمريكية، أبلغت استعدادها للمشاركة في تأمين تغطية جوية للجيش اللبناني خلال اقتحامه المواقع العسكرية التابعة لحزب الله، بهدف نزع سلاحها.

تأمين الغطاء الجوي للجيش لنزع أسلحة حزب الله

وبحسب المصادر اللبنانية فأن العرض الأمريكي بتوفير الغطاء الجوي للجيش لنزع أسلحة حزب الله، يُعتبر التطور الأحدث في إطار الضغوط التي تمارسها واشنطن على لبنان، لتنفيذ قرار حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة، وفي مقدمته سلاح حزب الله.

ويأتي التحرك الأمريكي بهذا الخصوص بعد الاتهامات التي وجهها المبعوث الأمريكي توماس باراك للدولة اللبنانية والجيش بعدم الجدية في نزع سلاح حزب الله، وأن كل ما صدر عنهما مجرد كلام ولا يوجد تطبيق على أرض الواقع.

وكانت واشنطن أبدت استعدادها أيضًا لتزويد الجيش اللبناني بكل ما يحتاجه من دعم، والإحداثيات الخاصة بالمواقع العسكرية التابعة للحزب في جميع المناطق اللبنانية المستهدفة بنزع الأسلحة منها.

نزع سلاح حزب الله من منطقتي بعلبك والهرمل

وأوضحت المصادر أن المعلومات المسربة أظهرت أن إسرائيل طالبت عبر الولايات المتحدة بأن يبدأ الجيش اللبناني خطته في نزع سلاح حزب الله من منطقتي بعلبك والهرمل، وذلك بزعم أنهما يشكلان المركز الرئيسي للصواريخ النوعية والطائرات المسيّرة التابعة للحزب.

ووعد الجانب الأمريكي بنقل خريطة الإحداثيات الخاصة بمواقع مستودعات الصواريخ والمسيرات التي تسلمها إلى الجيش اللبناني للكشف عنها وتدمير ما فيها من أسلحة.

استعداد امريكي لتأمين الغطاء الجوي لنزع الأسلحة من لبنان

ويأتي الكشف عن استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين الغطاء الجوي لنزع الأسلحة من مقرات حزب الله منسجمًا مع المعلومات التي تحدثت في وقت سابق عن تعهد واشنطن بالمشاركة في عملية نزع سلاح حزب الله إلى جانب الجيش اللبناني، في خطوة من شأنها زيادة حالة التصعيد التي تشهدها الساحة اللبنانية منذ موافقة مجلس الوزراء على قرار حصرية السلاح بيد الدولة.

تعهد واشنطن بمشاركة ضباط أمريكيين في نزع سلاح حزب الله

وتبلغت الحكومة اللبنانية بتعهد واشنطن بمشاركة خبراء من ضباط الجيش الأمريكي في نزع سلاح حزب الله بالتنسيق مع الجيش اللبناني الذي تم تكليفه بوضع خطة تتضمن الآليات التنفيذية لعملية نزع السلاح.

وعكس القرار الأمريكي بهذا الخصوص تحولًا استراتيجيًا في سياسة واشنطن تجاه لبنان وإصرارها على وضع حد نهائي لمسألة السلاح غير الشرعي، وفي مقدمته سلاح حزب الله.

ويُشكل التوجه الأمريكي بالمشاركة الميدانية في نزع السلاح مخاطر كبيرة من شأنها زيادة حدة الأزمة التي يعيشها لبنان وتعميق الانقسامات بين القوى السياسية اللبنانية، التي يؤيد بعضها قرار نزع السلاح فيما يعارضه البعض الآخر.

نزع السلاح الكامل لحزب الله مقابل انسحاب إسرائيلي

وكان المبعوث الأمريكي توماس باراك قدم في يونيو الماضي اقتراحًا للحكومة اللبنانية يشمل نزع السلاح الكامل لحزب الله مقابل انسحاب إسرائيلي ومساعدات اقتصادية للبنان، الذي يعاني أزمة مالية واقتصادية منذ 2019.

ووافقت الحكومة اللبنانية على "أهداف" الاقتراح التي وردت فيما يسمى "ورقة باراك" في أغسطس 2025، مع تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله وجعله حكرًا على الدولة بحلول نهاية العام.

