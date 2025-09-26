الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

غزة تنزف مجددًا، ارتفاع عدد الشهداء إلى 34 فلسطينيا منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، بارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الجمعة إلى 34 بينهم 23 في مدينة غزة.

التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى الإسرائيليين

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس: أجريت محادثات جيدة مع نتنياهو بشأن غزة.

وأضاف ترامب: التوصل إلى صفقة بشأن الأسرى الإسرائيلين بات قريبًا جدًّا.

نتنياهو يتحدى العالم

بدوره، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأربعاء: إنه لن تقام دولة فلسطينية -وذلك على حد تعبيره.

وزعم نتنياهو: “استسلام بعض القادة المخزي للإرهاب الفلسطيني لن يكون ملزما لـ إسرائيل بأي شكل من الأشكال”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة الفلسطينيين جيش الاحتلال مدينة غزة نتنياهو

مواد متعلقة

نتنياهو وترامب في لقاء الحسم.. الرئيس الأمريكي يتحدث عن اتفاق وشيك في غزة وبيبي يبحث عن مخرج آمن

27 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم

أخبار مصر: انهيار مصبغة بداخلها العشرات بالمحلة، قبيلة الترابين تهدد بالحرب في غزة، مفاجأة عن الذهب، ترامب يحدد مصير الضفة

رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: 400 ألف نزحوا من غزة بسبب جرائم الاحتلال

الأكثر قراءة

جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و37 مصابًا

لأول مرة منذ أسبوع، انخفاض في أسعار الطماطم اليوم الجمعة بالأسواق

عمر جابر يعود لتشكيل الزمالك الأساسي أمام الأهلي في مباراة القمة

السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ويؤدي صلاة الفجر مع الطلاب

رانيا يوسف تعلن زواجها من المخرج أحمد جمال

وزير العمل يكلف بإعداد تقرير عاجل بشأن حريق مصنع المحلة

11 قرارا جمهوريًا مهمًا وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار قيادات الدولة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، بنو إسرائيل يعبدون العجل بعد نجاتهم من الغرق

ما حكم قراءة سورتي السجدة والإنسان كل جمعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads