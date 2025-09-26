الأنبا دانيال يشهد حفل ختام مهرجان الكرازة في إيبارشية المعادي

احتفلت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام للأقباط الأرثوذكس، بختام مهرجان الكرازة المرقسية ٢٠٢٥ لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية، والذي حمل شعار "اثْبُتْ عَلَى مَا تَعَلَّمْتَ"، وأقيم في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران إيبارشية المعادي.

تضمن الحفل عروضا لعدد من المشاريع باستخدام التكنولوچيا والذكاء الاصطناعي لرحلة العائلة المقدسة، حيث شارك في المهرجان ٤٨٠ شابا وشابة من أبناء إيبارشية المعادي.

كما وزّع نيافة الأنبا دانيال الهدايا على ١٤٠ طالبا وطالبة من الحاصلين على الثانوية العامة والفنية لهذا العام.

البابا تواضروس: الكنيسة تولي اهتماما خاصا بتنمية الشباب

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، حفل تخريج الدفعة الأولى من فصل اللغة الألمانية ضمن برنامج اللغات الصيفي التابع للمكتب البابوي للمشروعات، بالتعاون مع سفارة النمسا بالقاهرة والمدرسة الألمانية لراهبات القديس شارل بوروميه بباب اللوق.

وفي كلمته، خلال الحفل الذي احتضنه المقر البابوي بالقاهرة، أعرب قداسة البابا تواضروس عن سعادته بإدراج اللغة الألمانية في البرنامج هذا العام، مثمنًا التعاون المثمر بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وسفارة النمسا والمدرسة الألمانية.

وأكد على أن تعلم لغة جديدة يمثل نافذة تطل على المستقبل ويمنح الشباب آفاقًا أوسع للتواصل والانفتاح على العالم، مشددًا على اهتمام الكنيسة بتنمية الشباب روحيًا واجتماعيًا معًا.

كما أعرب ممثلو السفارة النمساوية والمدرسة الألمانية عن شكرهم وتقديرهم لقداسة البابا والمكتب البابوي للمشروعات، مؤكدين على أن التجربة لم تقتصر على تعليم اللغة فحسب، بل أسهمت أيضًا في تنمية المهارات الاجتماعية والشخصية، وأن اللغات تبني جسور التفاهم والتقارب بين الشعوب.

واختُتم الحفل بتوزيع الشهادات على الطلاب والتقاط صورة تذكارية جماعية لهم مع قداسة البابا.

