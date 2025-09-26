الجمعة 26 سبتمبر 2025
خارج الحدود

إيران وروسيا تتفقان على إنشاء 4 محطات نووية جنوبي طهران

إيران وروسيا
إيران وروسيا

 أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الجمعة، عن اتفاق بين شركات إيرانية وروسية لإنشاء 4 محطات نووية جنوبي ‎طهران بـ ٢٥ مليار دولار.

 

طهران تعلن إعادة بناء المنشآت النووية التي تعرضت للقصف

 والأربعاء الماضي، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إعادة بناء المنشآت النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو الماضي.  

وقال محمد إسلامي في مقابلة صحفية: "رغم الضغوط الدولية وتهديدات إسرائيل بمزيد من الهجمات، المنشآت التي استُهدفت سيعاد بناؤها".   

وأضاف: "من الطبيعي تمامًا أن تتضرر المنشآت خلال هجوم عسكري، لكن ما يهم هو أن العلم والمعرفة والتكنولوجيا والصناعة لها جذور ضاربة وعميقة في تاريخ إيران".

 

ارتفاع نسبة التخصيب 

 وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "نسبة التخصيب، وما يُقال عنها في الرأي العام والإعلام، إنما يثيرها الساسة والمغامرون وأعداؤنا ارتفاع نسبة التخصيب لا يعني بالضرورة أنها مخصّصة للسلاح نحن بحاجة إلى تخصيب أعلى لأدواتنا الخاصة بالقياسات الدقيقة".  

