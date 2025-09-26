الجمعة 26 سبتمبر 2025
ترامب يهدد بتعديل خريطة مونديال 2026 بسبب المخاوف الأمنية

كأس العالم
كأس العالم

كشف دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عن إمكانية إجراء تغيير على مدن بطولة كأس العالم 2026.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي: "سننقل مباريات كأس العالم من أي مدينة غير آمنة".

وأوضح الرئيس الأمريكي: “ستكون المدينة آمنة لكأس العالم، إذا لم تكن آمنة، فسننقلها إلى مدينة أخرى”.

وشدد: “إذا رأينا أي مدينة تُشكل خطرًا ولو بسيطًا على كأس العالم، أو على الألعاب الأولمبية، وخاصةً كأس العالم، نظرًا لاستضافة العديد من المدن، فلن نسمح لها بالرحيل، سنُغير مكانها قليلًا”.

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس العالم 5 ديسمبر المقبل في واشنطن وتنطلق بطولة كأس العالم يوم 11 يونيو 2026، وتستمر حتى 19 يوليو.

